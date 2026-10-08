iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

Zdroj: Phone Arena
iQOO je čínský výrobce patřící pod společnost vivo. Primárně se zaměřuje na výkonné a herní telefony, ale nyní také představuje nový kompaktní tablet Pad Ultra. Ten míří především na náročnější uživatele a hráče. Tablet nabídne 8,8palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí, výkonný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, a dokonce i aktivní chlazení s vlastním ventilátorem.
iqoo představuje nadupaný herní tablet
Tloušťka tabletu v nejtenčí části činí pouhých 5,74 mm a váží 298 gramů. Displej zabírá 93,3 % přední strany a díky úzkým rámečkům má zařízení poměrně kompaktní rozměry 197,36 × 126,25 mm. iQOO Pad Ultra je vybaven 8,8palcovým OLED displejem s rozlišením 1 440 × 2 304 pixelů. Obnovovací frekvence dosahuje 165 Hz, což představuje herní špičku. Maximální jas dosahuje až 4500 nitů a odezva má být do 1 ms. Na zadní straně tabletu se nachází 13Mpx fotoaparát, zatímco přední kamera nabídne 8 Mpx. Modul fotoaparátu doplňuje RGB osvětlení s šesti různými světelnými efekty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o herní tablet, nechybí mu ani výkonný procesor, kterým je Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, vyráběný 2nm technologií. Procesor může pracovat na frekvenci až 5 GHz a doplňuje jej grafika Adreno 850 a samostatný herní čip Q4. Zajímavostí je aktivní systém chlazení Ice Dome Five-Fold Air Cooling System. Uvnitř se nachází ventilátor o rozměrech 30 × 30 × 3,5 mm, který zajišťuje průtok vzduchu až 0,94 CFM. Vzduch proudí dovnitř otvory na přední i boční straně a systém automaticky reguluje výkon chlazení podle aktuální teploty.
O napájení se stará baterie s kapacitou 9 020 mAh a podporou 66W rychlého nabíjení. Ve výbavě nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 2, dvojice reproduktorů a čtečka otisků prstů integrovaná do tlačítka napájení. iQOO Pad Ultra bude dostupný ve dvou barevných variantách – Starry Silver a Ender Black. Cena začíná na 6 499 jüanech (zhruba 21 100 Kč) za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Nejvyšší konfigurace se 16 GB RAM a 1TB úložištěm stojí 8 999 jüanů (zhruba 29 300 Kč). Předobjednávky už běží a oficiální prodej začne 15. října.
Zdroj: fonearena.com
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