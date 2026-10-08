iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

• 8. 10. 2026#Android #Smartphony
iQOO představuje Pad Ultra, nabídne 8,8palcový OLED displeje, 165Hz displej a aktivní chlazení

Zdroj: Phone Arena

iQOO je čínský výrobce patřící pod společnost vivo. Primárně se zaměřuje na výkonné a herní telefony, ale nyní také představuje nový kompaktní tablet Pad Ultra. Ten míří především na náročnější uživatele a hráče. Tablet nabídne 8,8palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí, výkonný Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, a dokonce i aktivní chlazení s vlastním ventilátorem.

iqoo představuje nadupaný herní tablet

Tloušťka tabletu v nejtenčí části činí pouhých 5,74 mm a váží 298 gramů. Displej zabírá 93,3 % přední strany a díky úzkým rámečkům má zařízení poměrně kompaktní rozměry 197,36 × 126,25 mm. iQOO Pad Ultra je vybaven 8,8palcovým OLED displejem s rozlišením 1 440 × 2 304 pixelů. Obnovovací frekvence dosahuje 165 Hz, což představuje herní špičku. Maximální jas dosahuje až 4500 nitů a odezva má být do 1 ms. Na zadní straně tabletu se nachází 13Mpx fotoaparát, zatímco přední kamera nabídne 8 Mpx. Modul fotoaparátu doplňuje RGB osvětlení s šesti různými světelnými efekty.

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Zdroj: Phone Arena

Vzhledem k tomu, že se jedná o herní tablet, nechybí mu ani výkonný procesor, kterým je Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, vyráběný 2nm technologií. Procesor může pracovat na frekvenci až 5 GHz a doplňuje jej grafika Adreno 850 a samostatný herní čip Q4. Zajímavostí je aktivní systém chlazení Ice Dome Five-Fold Air Cooling System. Uvnitř se nachází ventilátor o rozměrech 30 × 30 × 3,5 mm, který zajišťuje průtok vzduchu až 0,94 CFM. Vzduch proudí dovnitř otvory na přední i boční straně a systém automaticky reguluje výkon chlazení podle aktuální teploty.

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Zdroj: Phone ArenaiQOO Pad Ultra je také vybaven dvojicí lineárních vibračních motorků pro 4D haptickou odezvu. Podporu by mělo dostat 15 populárních her. Zařízení má mimo jiné také optimalizaci pro cloudové hraní Tencent STAR a podporuje také připojitelné teleskopické gamepady. Zajímavá je také integrovaná podpora emulace počítače, která umožňuje přihlášení k účtu Steam a lokální spouštění některých AAA her. Tablet používá Android 17 s nadstavbou OriginOS 7 HD. Součástí jsou funkce Atomic Workbench nebo Storage Compression 2.0, která má zvládnout kompresi dat až o 30 %.

 

Iqoo Pad Ultra Colors

Zdroj: Phone Arena

O napájení se stará baterie s kapacitou 9 020 mAh a podporou 66W rychlého nabíjení. Ve výbavě nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 2, dvojice reproduktorů a čtečka otisků prstů integrovaná do tlačítka napájení. iQOO Pad Ultra bude dostupný ve dvou barevných variantách – Starry Silver a Ender Black. Cena začíná na 6 499 jüanech (zhruba 21 100 Kč) za verzi s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Nejvyšší konfigurace se 16 GB RAM a 1TB úložištěm stojí 8 999 jüanů (zhruba 29 300 Kč). Předobjednávky už běží a oficiální prodej začne 15. října.

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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