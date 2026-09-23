Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz

• 23. 9. 2026#Ostatní
Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz

Zdroj: Qualcomm

První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro. Qualcomm nyní přispěchal se svou odpovědí, tedy obrazně řečeno. V rámci dnešní konference Qualcommu jsme se dočkali představení procesorů Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm sice změnil názvosloví svých čipů již několikrát, ale zase se dostává do úzkých, jelikož označení hlavní procesor tolika slovíčky, není moc efektivní. To je ale vedlejší. Specifikace nových procesorů jasně naznačují, že budoucí majitelé budou velmi spokojeni s výkonem. Oba totiž dosahují například u hlavních jader na frekvenci 5 GHz. Otázkou je, jak dlouho dokážou udržet takový takt. Zde bude asi hrát velkou roli samotný výrobce mobilů a jeho řešení odvodu tepla.

8 elite extreme gen 6 8 elite gen 6 badge

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6; Zdroj: Qualcomm

Oba čipy jsou postaveny na 2nm technologii a stále si drží konfiguraci 2+6 jader. Zatímco u hlavní poskočila frekvence na zmiňovaných 5 GHz, tak základní cluster si také polepšil, rovnou na 4 GHz. Ve srovnání se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 má jeho základní nástupce o 10 % více výkonu z CPU a je o 37 % efektivnější. U verze Extreme jsou čísla lepší, jelikož nabízí o 13 % více výkonu v případě CPU.

I v rámci grafiky je vidět značný posun. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nabízí o 44% navýšení výkonu (základní pak o 35 %). Novinky vděčí za takové vylepšení nové architektuře Adreno Neural Fusion. Vylepšení jde vidět i u konektivity, jelikož novinky mají modemy Snapdragon X105 (3GPP Rel 19 / 5G-Advanced, až 14,8 Gbps, obousměrná satelitní síť NR-NTN pro data i hovory) a Wi-Fi 8 / FastConnect 8800 (až 11,6 Gbps, 4×4 antény).

Nezapomnělo se na NPU, kde jsou také značné změny k lepšímu a mobily s těmito procesory budou lépe zvládat agentní úkoly s AI. V datech jde také vyčíst úspory ve spotřebě, lepší zpracování videa a další zajímavé vlastnosti. Musíme si ale počkat na první komerční produkty s těmito novinkami a první syntetické testy pro srovnání s konkurencí.

Mezigenerační srovnání Snapdragon 8 Elite

Parametr / VlastnostSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Snapdragon 8 Elite Gen 6Snapdragon 8 Elite Gen 5
Základní informace a výroba
Kódové označení (Part Number)SM8975SM8950SM8850-AC, SM8850-1-AD
Výrobní proces2nm proces2nm proces3nm proces
Procesor (CPU)
Architektura CPUQualcomm Oryon (64bitová, nová generace)Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace)Qualcomm Oryon (64bitová, 3. generace)
Konfigurace jader8 jader (2+6)8 jader (2+6)8 jader (2+6)
Hlavní výkonná jádra (Prime)2× až 5,0 GHz2× až 5,0 GHz2× až 4,74 GHz (dostupná i 4,6GHz verze)
Výkonná jádra (Performance)6× až 4,0 GHz6× až 4,0 GHz6× až 3,62 GHz
Mezipaměť (Cache)16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache16 MB Qualcomm Oryon Flex CacheStandardní mezipaměť Oryon
Mezigenerační posun výkonu CPU+13 % výkon CPU (vs. Gen 5)+10 % výkon CPU (vs. Gen 5)Základní srovnávací model
Energetická efektivita CPU+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)Až o 35 % úspornější než předchůdce
Grafika (GPU) a herní technologie
Grafický čipQualcomm Adreno Neural Fusion s AI maticovými jádryQualcomm Adreno GPU s maticovými jádryQualcomm Adreno GPU
Grafická mezipaměť (HPM)18 MB optimalizovaná Adreno HPM (+12 % úspora energie)Adreno HPM architektura, podpora Tile Memory Heap18 MB Adreno HPM, Tile Memory Heap
Mezigenerační posun výkonu GPU+44 % grafický výkon (vs. Gen 5)+35 % grafický výkon (vs. Gen 5)Základní srovnávací model
Energetická efektivita GPU+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)O 20 % nižší spotřeba než předchůdce
Herní optimalizace (Unreal Engine 5)HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, nové MegaLights, NaniteHW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, NaniteHW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite, SSAO, TAA, TSR
Grafická API rozhraníVulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FPVulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FPVulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
Herní výbava Snapdragon Elite GamingKompletní sada, Adreno Neural Fusion, Game Quick TouchKompletní sada, Qualcomm Game Quick Touch 3.0Kompletní sada, Adreno Frame Motion Engine 3.0, Game Super Resolution 2.0
Umělá inteligence (NPU & Sensing Hub)
Neurální procesor (NPU)Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element AcceleratorPřepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element AcceleratorQualcomm Hexagon NPU
Architektura akcelerátoru12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor12 skalárních + 8 vektorových + 1 akcelerátor
Sdílená paměť NPUO 50 % větší sdílená paměť (50% Larger shared memory)Standardní 64bitová virtualizovaná paměťStandardní 64bitová virtualizovaná paměť
Podporované datové formáty (přesnost)INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
Mezigenerační posun NPU+35 % výkon NPU, +33 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)+14 % výkon NPU, +20 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)Základní srovnávací model (+37 % vs. Snapdragon 8 Elite)
Koprocesor Qualcomm Sensing HubDuální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal ScribeDuální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal ScribeDuální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
Operační paměť a úložiště
Typ operační paměti (RAM)LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)LPDDR5x (až 5300 MHz)
Maximální kapacita RAMAž 24 GBAž 24 GBAž 24 GB
Interní úložištěUFS 5.0UFS 5.0UFS 4.1
Mobilní síť, Wi-Fi a bezdrátové sítě
5G modemový systémQualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RFQualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RFQualcomm Snapdragon X85 5G Modem-RF
3GPP specifikace3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)3GPP Release 17 a 18
Maximální rychlost stahování (Downlink)Až 14,8 GbpsAž 14,8 GbpsAž 12,5 Gbps
Maximální rychlost odesílání (Uplink)Až 4,2 GbpsAž 4,2 GbpsAž 3,7 Gbps
Agregace pásem (Carrier Aggregation)6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)6×CA s šířkou pásma 400 MHz (DL)
Anténní systém a spotřeba transceiveru3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)6 antén (6Rx) pro smartphony
Satelitní konektivita (NTN)Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)Plně integrované NB-NTN (zprávy)
Wi-Fi subsystémQualcomm FastConnect 8800Qualcomm FastConnect 8800Qualcomm FastConnect 7900
Generace a standardy Wi-FiWi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac, a/b/g/n)
Konfigurace a rychlost Wi-Fi4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps2×2 MIMO, max. rychlost až 5,8 Gbps
BluetoothBluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding)
Další konektivitaUWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4UWB (IEEE 802.15.4z, FiRA, CCC)
Fotoaparát a zpracování obrazu (ISP)
Obrazový procesor (ISP)Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP)
Maximální rozlišení snímkuAž 320 MpxAž 320 MpxAž 320 Mpx
Podpora HDR senzorů (LOFIC)16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOLLOFIC (standardní), DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
Trojitý fotoaparát (Zero Shutter Lag)Až 3× 64 Mpx @ 30 FPSAž 3× 64 Mpx @ 30 FPSAž 3× 48 Mpx @ 30 FPS
Jeden fotoaparát (Zero Shutter Lag)Až 108 Mpx @ 30 FPSAž 108 Mpx @ 30 FPSAž 108 Mpx @ 30 FPS
Záznam videa v 8KZáznam videa v 8K @ 60 FPSZáznam videa v 8K @ 30 FPSPouze přehrávání v 8K HDR @ 60 FPS (záznam v 4K @ 120 FPS)
Zpomalené video (Slow-motion)4K @ 240 FPS, 1080p @ 960 FPS4K @ 120 FPS, 1080p @ 960 FPS1080p @ 480 FPS
Profesionální video formátyZáznam v Advanced Professional Video (APV) kodeku v 8K60 / 4K240Pro Sight video, Bayer redukce šumuZáznam v Advanced Professional Video (APV)
Hardwarové video dekodéryH.266 (VVC), H.265, VP9, AV1H.265, VP9, AV1H.265, VP9, AV1
Displej a zobrazení
Integrovaný displej4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
Externí displejAž 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 HzAž 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 HzAž 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
Barevná hloubka a HDR10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
Zvuk (Audio)
Zvuková platformaSnapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & LosslessSnapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & LosslessSnapdragon Sound, Qualcomm XPAN (6 GHz), aptX Adaptive & Lossless
Pokročilé audio funkceSnapdragon Audio Sense, AI Audio Separation (separace a mix stop), AI Voice Bubble, Spatial Audio RendererSnapdragon Audio Sense, AI Voice Bubble (izolace hlasu), Spatial Audio RendererSnapdragon Audio Sense (redukce hluku větru, audio zoom, HDR audio)
Rozhraní, zabezpečení a nabíjení
USB rozhraníUSB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-CUSB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-CUSB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
Rychlé nabíjeníQualcomm Quick Charge 5Qualcomm Quick Charge 5Qualcomm Quick Charge 5
Zabezpečení a biometrieQualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PAQualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PAQualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max
Navigace (GNSS)Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICČtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICTřífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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