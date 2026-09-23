Qualcomm představuje Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Extreme): 2nm revoluce s taktem 5 GHz

Zdroj: Qualcomm
První se pochlubil se svými novinkami Mediatek, který představil svůj 2nm procesor Dimensity 9600 Pro. Qualcomm nyní přispěchal se svou odpovědí, tedy obrazně řečeno. V rámci dnešní konference Qualcommu jsme se dočkali představení procesorů Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6.
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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6
Qualcomm sice změnil názvosloví svých čipů již několikrát, ale zase se dostává do úzkých, jelikož označení hlavní procesor tolika slovíčky, není moc efektivní. To je ale vedlejší. Specifikace nových procesorů jasně naznačují, že budoucí majitelé budou velmi spokojeni s výkonem. Oba totiž dosahují například u hlavních jader na frekvenci 5 GHz. Otázkou je, jak dlouho dokážou udržet takový takt. Zde bude asi hrát velkou roli samotný výrobce mobilů a jeho řešení odvodu tepla.
Oba čipy jsou postaveny na 2nm technologii a stále si drží konfiguraci 2+6 jader. Zatímco u hlavní poskočila frekvence na zmiňovaných 5 GHz, tak základní cluster si také polepšil, rovnou na 4 GHz. Ve srovnání se Snapdragonem 8 Elite Gen 5 má jeho základní nástupce o 10 % více výkonu z CPU a je o 37 % efektivnější. U verze Extreme jsou čísla lepší, jelikož nabízí o 13 % více výkonu v případě CPU.
I v rámci grafiky je vidět značný posun. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nabízí o 44% navýšení výkonu (základní pak o 35 %). Novinky vděčí za takové vylepšení nové architektuře Adreno Neural Fusion. Vylepšení jde vidět i u konektivity, jelikož novinky mají modemy Snapdragon X105 (3GPP Rel 19 / 5G-Advanced, až 14,8 Gbps, obousměrná satelitní síť NR-NTN pro data i hovory) a Wi-Fi 8 / FastConnect 8800 (až 11,6 Gbps, 4×4 antény).
Nezapomnělo se na NPU, kde jsou také značné změny k lepšímu a mobily s těmito procesory budou lépe zvládat agentní úkoly s AI. V datech jde také vyčíst úspory ve spotřebě, lepší zpracování videa a další zajímavé vlastnosti. Musíme si ale počkat na první komerční produkty s těmito novinkami a první syntetické testy pro srovnání s konkurencí.
Mezigenerační srovnání Snapdragon 8 Elite
|Parametr / Vlastnost
|Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Základní informace a výroba
|Kódové označení (Part Number)
|SM8975
|SM8950
|SM8850-AC, SM8850-1-AD
|Výrobní proces
|2nm proces
|2nm proces
|3nm proces
|Procesor (CPU)
|Architektura CPU
|Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace)
|Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace)
|Qualcomm Oryon (64bitová, 3. generace)
|Konfigurace jader
|8 jader (2+6)
|8 jader (2+6)
|8 jader (2+6)
|Hlavní výkonná jádra (Prime)
|2× až 5,0 GHz
|2× až 5,0 GHz
|2× až 4,74 GHz (dostupná i 4,6GHz verze)
|Výkonná jádra (Performance)
|6× až 4,0 GHz
|6× až 4,0 GHz
|6× až 3,62 GHz
|Mezipaměť (Cache)
|16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache
|16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache
|Standardní mezipaměť Oryon
|Mezigenerační posun výkonu CPU
|+13 % výkon CPU (vs. Gen 5)
|+10 % výkon CPU (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model
|Energetická efektivita CPU
|+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|+37 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|Až o 35 % úspornější než předchůdce
|Grafika (GPU) a herní technologie
|Grafický čip
|Qualcomm Adreno Neural Fusion s AI maticovými jádry
|Qualcomm Adreno GPU s maticovými jádry
|Qualcomm Adreno GPU
|Grafická mezipaměť (HPM)
|18 MB optimalizovaná Adreno HPM (+12 % úspora energie)
|Adreno HPM architektura, podpora Tile Memory Heap
|18 MB Adreno HPM, Tile Memory Heap
|Mezigenerační posun výkonu GPU
|+44 % grafický výkon (vs. Gen 5)
|+35 % grafický výkon (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model
|Energetická efektivita GPU
|+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|+40 % energetická efektivita (vs. Gen 5)
|O 20 % nižší spotřeba než předchůdce
|Herní optimalizace (Unreal Engine 5)
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, nové MegaLights, Nanite
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite
|HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite, SSAO, TAA, TSR
|Grafická API rozhraní
|Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP
|Herní výbava Snapdragon Elite Gaming
|Kompletní sada, Adreno Neural Fusion, Game Quick Touch
|Kompletní sada, Qualcomm Game Quick Touch 3.0
|Kompletní sada, Adreno Frame Motion Engine 3.0, Game Super Resolution 2.0
|Umělá inteligence (NPU & Sensing Hub)
|Neurální procesor (NPU)
|Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator
|Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator
|Qualcomm Hexagon NPU
|Architektura akcelerátoru
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor
|12 skalárních + 8 vektorových + 1 akcelerátor
|Sdílená paměť NPU
|O 50 % větší sdílená paměť (50% Larger shared memory)
|Standardní 64bitová virtualizovaná paměť
|Standardní 64bitová virtualizovaná paměť
|Podporované datové formáty (přesnost)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti)
|Mezigenerační posun NPU
|+35 % výkon NPU, +33 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)
|+14 % výkon NPU, +20 % AI výkon na watt (vs. Gen 5)
|Základní srovnávací model (+37 % vs. Snapdragon 8 Elite)
|Koprocesor Qualcomm Sensing Hub
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe
|Operační paměť a úložiště
|Typ operační paměti (RAM)
|LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)
|LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz)
|LPDDR5x (až 5300 MHz)
|Maximální kapacita RAM
|Až 24 GB
|Až 24 GB
|Až 24 GB
|Interní úložiště
|UFS 5.0
|UFS 5.0
|UFS 4.1
|Mobilní síť, Wi-Fi a bezdrátové sítě
|5G modemový systém
|Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF
|Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF
|Qualcomm Snapdragon X85 5G Modem-RF
|3GPP specifikace
|3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)
|3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G)
|3GPP Release 17 a 18
|Maximální rychlost stahování (Downlink)
|Až 14,8 Gbps
|Až 14,8 Gbps
|Až 12,5 Gbps
|Maximální rychlost odesílání (Uplink)
|Až 4,2 Gbps
|Až 4,2 Gbps
|Až 3,7 Gbps
|Agregace pásem (Carrier Aggregation)
|6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)
|6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL)
|6×CA s šířkou pásma 400 MHz (DL)
|Anténní systém a spotřeba transceiveru
|3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)
|3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba)
|6 antén (6Rx) pro smartphony
|Satelitní konektivita (NTN)
|Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)
|Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy)
|Plně integrované NB-NTN (zprávy)
|Wi-Fi subsystém
|Qualcomm FastConnect 8800
|Qualcomm FastConnect 8800
|Qualcomm FastConnect 7900
|Generace a standardy Wi-Fi
|Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)
|Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…)
|Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac, a/b/g/n)
|Konfigurace a rychlost Wi-Fi
|4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps
|4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps
|2×2 MIMO, max. rychlost až 5,8 Gbps
|Bluetooth
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT)
|Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding)
|Další konektivita
|UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4
|UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4
|UWB (IEEE 802.15.4z, FiRA, CCC)
|Fotoaparát a zpracování obrazu (ISP)
|Obrazový procesor (ISP)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs)
|Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP)
|Maximální rozlišení snímku
|Až 320 Mpx
|Až 320 Mpx
|Až 320 Mpx
|Podpora HDR senzorů (LOFIC)
|16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|LOFIC (standardní), DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL
|Trojitý fotoaparát (Zero Shutter Lag)
|Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS
|Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS
|Až 3× 48 Mpx @ 30 FPS
|Jeden fotoaparát (Zero Shutter Lag)
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Až 108 Mpx @ 30 FPS
|Záznam videa v 8K
|Záznam videa v 8K @ 60 FPS
|Záznam videa v 8K @ 30 FPS
|Pouze přehrávání v 8K HDR @ 60 FPS (záznam v 4K @ 120 FPS)
|Zpomalené video (Slow-motion)
|4K @ 240 FPS, 1080p @ 960 FPS
|4K @ 120 FPS, 1080p @ 960 FPS
|1080p @ 480 FPS
|Profesionální video formáty
|Záznam v Advanced Professional Video (APV) kodeku v 8K60 / 4K240
|Pro Sight video, Bayer redukce šumu
|Záznam v Advanced Professional Video (APV)
|Hardwarové video dekodéry
|H.266 (VVC), H.265, VP9, AV1
|H.265, VP9, AV1
|H.265, VP9, AV1
|Displej a zobrazení
|Integrovaný displej
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz
|Externí displej
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz
|Barevná hloubka a HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR
|Zvuk (Audio)
|Zvuková platforma
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless
|Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN (6 GHz), aptX Adaptive & Lossless
|Pokročilé audio funkce
|Snapdragon Audio Sense, AI Audio Separation (separace a mix stop), AI Voice Bubble, Spatial Audio Renderer
|Snapdragon Audio Sense, AI Voice Bubble (izolace hlasu), Spatial Audio Renderer
|Snapdragon Audio Sense (redukce hluku větru, audio zoom, HDR audio)
|Rozhraní, zabezpečení a nabíjení
|USB rozhraní
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C
|Rychlé nabíjení
|Qualcomm Quick Charge 5
|Qualcomm Quick Charge 5
|Qualcomm Quick Charge 5
|Zabezpečení a biometrie
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA
|Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max
|Navigace (GNSS)
|Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
|Třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Zdroj: Tisková zpráva
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