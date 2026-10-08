OPPO představuje modely F35 5G a F35 Pro 5G: střední třída s obří baterií

Zdroj: Oppo
Oppo sem tam vydá top model, nebo nějaký zajímavý kousek. Dost často ale představuje modely střední třídy, které se snaží něčím vylepšit. Tentokrát zde máme dvě novinky v podobě OPPO F35 5G a OPPO F35 Pro 5G.
Trochu více rozdílů
Už na první pohled bychom mohli říci, že se u obou mobilů nechala inspirovat zadní stranou u konkurence, co je ale zvláštní, jsou samotné názvy. Podle nich byste čekali jen rozdíl ve specifikacích, nikoliv v designu. Některé specifikace jsou i tak společné. Například se nabízí stejné baterie, tedy 8000 mAh s podporou rychlého nabíjení. Také splňují certifikaci IP69K a přední a zadní snímače mají 50MPx rozlišení.
OPPO F35 5G pohání Dimensity 6360 Max a Pro verze se může pochlubit Dimensity 7360 Max. Pro model má navíc jako sekundární snímač 8MPx ultra širokoúhlý. Základní model má jen 2MPx monochromatický senzor pro doplnění dat při pořizování snímků. U obou modelů se nabízí AMOLED panely, ale Pro model dosahuje na vyšší jas v maximu a také má 144Hz obnovovací frekvenci.
OPPO F35 5G má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 8 800 Kč, OPPO F35 Pro 5G pak začíná na cca 10 400 Kč. Zatím si ale musíme počkat na informace o dostupnosti v Evropě.
Specifikace OPPO F35 5G
- displej: 6,57 palců, AMOLED, 2372 × 1080 pixelů (FHD+), 60/90/120 Hz adaptivní (max. 120 Hz), jas 800 nitů (typický) / 1400 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 MAX (8 jader), ARM Mali-G57 MC2@1072MHz
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD
- operační systém: Android, ColorOS 16.0
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,9, FOV 79°, 5P objektiv, AF)
- 2 Mpx (monochromatický, f/2,4, FOV 89°, 3P objektiv)
- přední: 50 Mpx (f/2,1, FOV 100°, 5P objektiv, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,9, FOV 79°, 5P objektiv, AF)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP69K
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4 LE (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GNSS (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), USB-C (USB OTG, audio výstup)
- rozměry a hmotnost: 159,1 × 75,8 × 8,8 mm, 205 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení SUPERVOOC / UFCS (kompatibilní s 55W PPS, 13,5W PD)
Specifikace OPPO F35 Pro 5G
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (FHD+), 450 PPI, 60/90/120/144 Hz, jas až 1800 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 7360 MAX, 8 jader, GPU Arm Mali-G615
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- operační systém: ColorOS 16,5
- dual SIM: ano (Nano-SIM + Nano-SIM)
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 79°, 2-osá OIS, AF)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FOV 116°, AF)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, FOV 100°, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, FOV 79°, 2-osá OIS, AF)
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- IP69K
- konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C (USB OTG), infraport
- rozměry a hmotnost: 162,6 x 77,6 x 8,4 mm, 210 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení (SUPERVOOC), 44W UFCS
Zdroje: oppo.com, oppo.com, fonearena.com
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