iQOO potvrzuje brzký příchod tabletu Pad Ultra

• 17. 9. 2026#Android #Ostatní
iQOO potvrzuje brzký příchod tabletu Pad Ultra

iQOO Pad Ultra | Zdroj: Gizmochina

Spekulace z posledních týdnů kolem novinky s názvem Pad Ultra od firmy iQOO začínají konečně dostávat první reálné obrysy. Blížící se tablet bude zaměřen na herní uživatele a jeho kompaktní rozměry budou hrát jednu z klíčových rolí. Výrobce samozřejmě plánuje dovnitř nasadit adekvátní výbavu, která by zařízení měla pomoci v prosazení.

Zajímavá hračka

iQOO Pad Ultra má disponovat 8,8palcovým OLED displejem s vysokou 165Hz obnovovací frekvencí a tenkým rámečkem kolem něj. Do hardwarové stránky zatím můžeme připsat jen výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 od Qualcommu. Čipu bude šťávu dodávat bateriový článek o velikosti kolem 9 000 mAh. Ten ještě doplní technologie rychlého 66W nabíjení.

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iQOO Pad Ultra | Zdroj: Gizmochina

Konstrukce ve dvou barvách (černé, stříbrné) si údajně připíše tloušťku 5,74 mm a hmotnost 298 gramů. Přebytečné teplo vznikající nejčastěji při hraní her bude odvádět vestavěný ventilátor s až 14 500 otáčkami za minutu. Jeho průduch naleznete přímo pod zadním fotoaparátem. Každopádně tablet by neměl získat podporu datových SIM karet.

Pozornosti rozhodně nesmí uniknout chystané příslušenství, kde se ukáže bezdrátový ovladač nebo speciální zadní rukojeť pro lepší úchop. Oficiální představení na domácí půdě proběhne v úterý 29. září, kdy zároveň poznáme očekávaný telefon iQOO 16.

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iQOO Pad Ultra | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gizmochina.com, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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