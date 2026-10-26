Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI

Zdroj: GPT-Images
Gemini pro Google Mapy v rámci aplikace pro automobily bylo dostupné prozatím pouze pro Android Auto. Skvělou zprávou je, že se AI asistence pro Mapy od Googlu rozšiřuje také do Apple Car Play. Díky tomu uživatelé budou moci využívat hlasového AI asistenta a plánovat s ním své cesty, vyhledávat místa, nebo hlásit dopravní nehody aniž by se museli dotknout displeje.
Gemini přichází do Google Mapy v Apple Car Play
Funkce se aktivuje klepnutím na ikonu Gemini na pravém okraji obrazovky během aktivní navigace. Na rozdíl od klasických hlasových příkazů zvládne asistent také složitější požadavky a doplňující dotazy. AI se tak budeme moci zeptat, zda je k návštěvě místa vhodná doba s ohledem na počasí, kde je pro nás v daném místě nejvhodnější zaparkovat a nakonec stačí požádat AI o spuštění navigace do daného místa s tím, že se má vyhnout placeným úsekům. Gemini také umožní hlásit dopravní komplikace hlasem, čímž se eliminuje nutnost navigaci ovládat ručně řidič se tak může věnovat řízení.
Jde o vůbec první integraci hlasového asistenta přímo do Google Map na platformě Apple CarPlay. Dříve bylo možné využívat Google Asistenta pouze při navigování prostřednictvím aplikace na iPhonu. Gemini v Google Mapách pro CarPlay je nyní dostupná ve Spojených státech a Google by měl postupně podporu rozšiřovat do dalších zemí. Termín, kdy bude Gemini v Car Play dostupná také v České republice, zatím není jasný.
Zdroj: 9to5google.com
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