CarPlay dostal tři výrazné novinky ještě před příchodem nového systému iOS 27

iOS 27 se blíží, za pár dní dorazí oficiální verze pro iPhony a další zařízení. S příchodem iOS 27 mají dorazit i vylepšení pro systém CarPlay, včetně samostatné aplikace Siri a nových funkcí založených na AI. Ještě před zářijovým vydáním nové verze CarPlay dorazily tři dílčí novinky v souvislosti s aplikacemi třetích stran Aplikace MLB přináší vylepšení pro fanoušky baseballu, Meta začíná testovat svého AI asistenta a Storm Radar od The Weather Channel přináší podrobné informace o počasí přímo během jízdy.
CarPlay dostává tři novinky
Aplikace MLB nově umožňuje přes CarPlay procházet aktuální a nadcházející zápasy. Po výběru konkrétního utkání si uživatel může pustit rozhlasový přenos preferovaného týmu. Během poslechu se na displeji infotainmentu bude také zobrazovat aktuální skóre a důležité informace o zápase.
Do CarPlay nově míří také aplikace Meta AI pro iPhone. Jak se zdá Meta ji ale zpřístupňuje pouze omezenému množství uživatelů v rámci testování. Meta AI není prvním chatbotem dostupným v CarPlay. Už nyní zde fungují ChatGPT, Perplexity a Grok.
Třetí novinkou je pak Storm Radar od The Weather Channel. Aplikace přináší do CarPlay mapu aktuální polohy a umožňuje přepínat mezi klasickým mapovým podkladem a satelitním zobrazením. V mapovém podkladu lze zobrazit radar, oblačnost nebo srážky. Aplikace zároveň propojuje počasí s navigací. Řidič tak vidí nejen aktuální podmínky, ale také předpokládaný čas příjezdu a počasí očekávané v cíli. Storm Radar navíc sleduje situaci po celé trase. The Weather Channel uvádí, že aplikace dokáže zobrazovat průběžně aktualizované výstrahy před počasím a podporuje také automatické přesměrování trasy.
Výraznější várka novinek by měla dorazit až s iOS 27. Po aktualizaci iPhonu se nové funkce automaticky projeví také v CarPlay.
Zdroj: 9to5mac.com
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