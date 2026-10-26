Nubia A76 4G v tichosti prošla aktualizací

• 26. 10. 2026#Android #Smartphony
Nubia A76 4G v tichosti prošla aktualizací

Nubia A76 4G | Zdroj: Nubia

Základní model Nubia A76 4G v portfoliu vydržel přes dva roky, než se čínská společnost ZTE nyní rozhodla k provedení několika vylepšení. Přestože výrobce o novince nijak neinformoval, tak aktualizované zařízení se dočkalo zařazení do produktové nabídky. Přicházející telefon si i nadále bude držet svoji pozici v segmentu základní třídy.

Těžký podprůměr

Do samotného čela se postavil 6,75palcový displej, který nabízí HD+ rozlišení, 90Hz obnovovací frekvenci a maximální jas jen 500 nitů. Součástí hardwarové stránky je blíže nespecifikovaný procesor s osmi jádry (1,8 GHz) pod kapotou. Ačkoliv paměťové konfigurace nejsou nijak upřesněny, tak v zahraničí zmiňují 4GB operační paměť RAM vedle 64/128GB interního úložiště.

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Nubia A76 4G | Zdroj: Nubia

Celkovou výdrž udává 5000mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 22,5W nabíjení. Záda nesou tři objektivy fotoaparátu, kde hlavní slovo dostal 50MPx objektiv. Všechny dostupné informace zatím nasvědčují tomu, že se zástupce výrazně inspiroval u modelu Blade A76 4G od ZTE. To by ještě předznamenávalo přítomnost certifikace odolnosti IP54 a staršího systému Android 15.

Do obchodů zamíří tři barevné verze (černá, šedá, zlatá) za neznámou cenu. Varianta od ZTE po přepočtu vychází na cca 3650 Kč.

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Nubia A76 4G | Zdroj: Nubia

Zdroje: nubia.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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