Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.

Zdroj: Apple
Jak se zdá, Apple se rozhodl posílit produktové portfolio chytré domácnosti a dle dostupných informací si na pomoc vzal společnost LG. Výsledkem této spolupráce by mohly být nové produkty pro chytrou domácnost. Novými produkty by měly být chytrý zámek, termostat a domovní zvonek. Všechny tyto produkty by měly být součástí připravovaného ekosystému kolem nového domácího centra od Applu.
Apple spolupracuje s LG na chytrých zařízeních
Ten by měl podle dřívějších informací Apple představit 13. října. Ústředním prvkem by mělo být zařízení se čtvercovým 6palcovým displejem, které bude možné buď postavit na jakoukoliv plochu, nebo upevnit na stěnu. Spolupráce s LG by se ale neměla omezit pouze na tyto tři produkty. Apple s LG údajně pracují také na bezpečnostních kamerách pro použití uvnitř i venku a kameru integrovanou do venkovního reflektoru.
LG by mohlo některé z těchto produktů představit už příští týden, i když jejich skutečné uvedení do prodeje může přijít později. Zajímavostí je, že zařízení mají navzdory společnému vývoji nést značku LG, nikoliv Apple. V podobném případě bychom spíše očekávali, že si Apple LG najal pouze na výrobu a produkty bude nabízet pod svou značkou,
Nové produkty by Applu měly pomoci výrazně rozšířit nabídku zařízení pro chytrou domácnost. V této oblasti mají dnes silnou pozici například Amazon, který pod značkou Ring nabízí bezpečnostní kamery, chytré zvonky a další prvky pro zabezpečení domácnosti.
Zdroj: techcrunch.com
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