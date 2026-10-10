Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

Zdroj: Google
Závod v AI sféře jede na plné obrátky. A neomezuje se pouze na dovednosti modelů generovat co nejlepší a nejpřesnější odpovědi a kvalitní kód. Velmi důležitá je i oblast generování kvalitních obrázků, i když v této oblasti je podstatně méně kvalitních hráčů. V podstatě by se dalo říci, že těmi hlavními, kteří soupeří o pomyslný titul, jsou Google, OpenAI a Microsoft.
Google vylepšuje svůj obrazový model a představuje Nano Banana 2.1
OpenAI a její model Images 2.5 je v současné době pravděpodobně tím nejlepším, po čem můžeme sáhnout, když chceme vygenerovat opravdu kvalitní a konzistentní obrázek. Google to však nevzdává a s jeho modelem Nano Banana OpenAI dýchá na záda. Právě nyní přichází s novou verzí Nano Banana 2.1, který vychází z předchozí verze Nano Banana 2. Co se vylepšení týče, tak ta nejzásadnější mají být kvalitnější vizuální návrhy, přesnější lokální úpravy a konzistentnější zachování vzhledu lidí i objektů.
Předchozí Nano Banana 2, známý také jako Gemini 3.1 Flash Image, měl nabídnout kvalitu modelu Nano Banana Pro při zachování rychlosti typické pro levnější modely řady Flash. Přinesl také lepší práci s textem v obrázcích, lepší podání reálného světa a konzistentnější zobrazování postav a předmětů.
Jednou z hlavních změn, kterou má nová verze přinést má být lepší podání obrazových výstupů. Výraznější posun má být také v oblasti úprav pomocí masek. Uživatel může přesně označit část existujícího obrázku, kterou chce změnit, aniž by model musel znovu celý obrázek přegenerovat. Díky tomu by nemělo docházet k nechtěnému pozměnění zbytku vygenerovaného obrázku.
Google zapracoval rovněž na konzistenci postav. Pokud vytvoříme postavu člověka, nebo nějaký konkrétní objekt a následně jej použijeme v dalších obrázcích, Nano Banana 2.1 by měl lépe zachovat jeho původní vzhled. To je obzvlášť důležité například při tvorbě série obrázků se stejnými postavami. Modely totiž poměrně často mění například obličej, oblečení nebo další prvky při každém nově vytvořeném obrázku.
Nano Banana 2.1 bude postupně dostupný v aplikaci Gemini, AI Mode ve Vyhledávání Google, Google AI Studio, Flow, Stitch, Google Ads a Gemini Enterprise Platform. Pro vývojáře bude model dostupný pod označením gemini-nano-banana-2.1. Podporuje textové, obrazové, zvukové i video vstupy a dokáže vytvářet obrázky až ve 4K rozlišení.
Zdroj: neowin.net
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