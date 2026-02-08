Zdroj: WELOCK
Do našich domácností rychle proniká celá řada chytrý zařízení a doplňků. Jejich cílem je přinést nové, užitečné funkce, ale hlavně – zpříjemnit a zjednodušit nám život.
Pokud ještě nevlastníte žádný chytrý zámek, možná si kladete otázku: co mi to vlastně přinese? Zkusme si na ni teď odpovědět.
Je tu pro vás každý den
Existuje chytrá elektronika, která dokáže být velmi užitečná – čas od času. A pak je tu chytrý zámek: ten vám slouží doslova každý den, a to opakovaně. Představte si, kolikrát vy a členové vaší rodiny používáte klíč k odemknutí či zamknutí. A teď si představte, že už klíč nikdy po kapsách či kabelkách hledat nebudete! Nahradí jej něco, co máte při sobě pořád – vaše otisky prstů, případně váš mobilní telefon.
Jste připraveni i na nepředvídatelné
Kurýr přijel v jiný čas, než bylo v plánu? No a co – prostě mu umožníte přístup pomocí jednorázového kódu.
Návštěva dorazila dříve než vy, a venku navíc prší? Nevadí, nemusí moknout před domem. Dostanou od vás jednorázový přístup, a kdo ví – třeba vám při čekání na váš návrat uvaří kafe pro zahřátí.
Zapomínáte?
Jestli ještě ne, tak jednou budete… Ale nevadí – nemusíte si pamatovat, kde jste zrovna nechali klíč, nebo jaký je proboha ten přístupový kód. Stačí otisk prstu, a je to. Skvělé je to, že funguje u dospělých, u seniorů, ale i u dětí. Klíče na krku už se totiž dávno nenosí!
Bezpečná kancelář podle vašich pravidel
Chytré zámky mají ovšem skvělé uplatnění nejen v domácnostech, ale třeba i na pracovišti. Chcete omezit přístup do kanceláře, do místnosti skladující citlivé materiály, nebo do zasedací místnosti? Chytrý zámek vám umožní nastavit přístupová práva přesně tak, jak potřebujete, a navíc jsou všechny příchody i odchody zaznamenány. Víte kdo, kdy a kde.
Jak správně vybrat
A jaký zámek tedy vybrat? Nabídka je široká, ovšem kvalita i cena mohou být velmi rozdílné. Určitě se vyplatí sáhnout po osvědčené značce, jako je například renomovaný výrobce chytrých zámků WELOCK. Samozřejmě – kvalita něco stojí, ovšem dobrou zprávou pro vás je, že vybrané praxí ozkoušené zámky jsou nyní k dispozici za atraktivní cenu.
6 možností v 1 těle
Nedávno představenou novinkou v portfoliu výrobce je chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51. Ten kombinuje pozitivní vlastnosti již osvědčených modelů. Má totiž jak čtečku otisků prstů, tak klávesnici pro zadání číselného kódu. Můžete tedy uložit až 100 různých otisků prstů, a celkem až 200 uživatelských kódů. Navíc: zámek můžete odemykat a zamykat pomocí přiložené RFID karty, mobilní aplikace WELOCK (dostupná pro iOS a Android), bezdrátově přes Wi-Fi prostřednictvím hubu WIFIBOX3, a také pomocí záložního USB připojení v případě, že se vybila baterie chytrého zámku.
Klávesnice pro číselné kódy je velmi vhodná třeba i pro ubytování stylu Airbnb. Tento nový model má navíc jedno důležité bezpečnostní vylepšení, které ochrání bezpečnost zadávání kódů: nemusíte zadat jen správný kód, ale k přidat k němu úmyslně několik náhodných číslic před nebo za kódem: spolehlivě tak zmátnete případné nežádoucí zvědavce.
Instalace tohoto chytrého zámku ve neuvěřitelně snadná, stačí vám obyčejný šroubovák. Model ToucA51 je určen pro dveře o tloušťce 30 až 70 milimetrů.
A jak je to s cenou tohoto chytrého zámku? Povánoční sleva vám zpříjemní nákup tohoto praktického výrobku: namísto běžné ceny 4 175 Kč teď zaplatíte pouze 2 940 Kč, a to včetně dopravy a dvouleté záruky. Stačí použít ten správný slevový kód: „VD50“. Objednávat můžete ZDE.
Je tu ještě Pro
Šest možností odemykání a zamykání nestačí? V pořádku, je tu ještě sedmá: možnost generování jednorázových hesel. Tím opět rozšiřujete už tak bohatou nabídku možností, které vám chytrý zámek nabízí. Stačí jen sáhnout po variantě s přízviskem Pro: celým názvem WELOCK Smart Lock ToucA51 Pro.
I na něm můžete nyní ušetřit: nezaplatíte celých 4 916 Kč, ale se slevovým kódem „VD40“ pouze 3 927 Kč, opět včetně dopravy a záruky na celé dva roky. Tuto špičkovou variantu objednáte přímo ZDE.
Sáhněte po klasice
Evergreenem v nabídce je stále velmi populární typ WELOCK Smart Lock Touch41. Zcela snadno a rychle jej nainstalujete do dveří o tloušťce 50–100 mm, a je tedy vhodný jak do dveří interiérových, tak i vstupních.
Nejdůležitějším prvkem tohoto chytrého zámku je nenápadná, ale spolehlivá čtečka otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, takže každý ze členů rodiny či uživatelů může používat hned několik prstů. Trochu konzervativnější, ale stále pohodlnou možností je možnost použití 3 přibalených RFID karet, které se pohodlně vejdou jak do peněženky, tak do nejmenší kapsičky. A velmi komfortní je i možnost používat jako klíč váš mobilní telefon: neboť ruku na srdce – jak často bez něj odcházíte z domu?
A co konkrétně u tohoto modelu přináší slíbená povánoční sleva? To posuďte sami: zatímco běžná cena je 4 669 Kč, v rámci této akce jej pořídíte se slevou 1 556 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 112 Kč, pochopitelně včetně dopravy. Je ovšem třeba použít slevový kód, takže si pište: „VD63“.
Zámek je pro vás připraven v evropském skladu, takže se dočkáte velmi rychle. A samozřejmě, že při objednání z oficiálních stránek WELOCK získáváte záruku na 2 roky. Objednávat můžete ZDE.
