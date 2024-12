Apple chystá chytrý zvonek s Face ID pro odemykání dveří

Zdroj: Midjourney

Apple údajně pracuje na chytrém zvonku a systému zámků, který by využíval Face ID pro identifikaci obyvatel a automatické odemykání dveří. Podle informací od Marka Gurmana, zveřejněných v newsletteru Power On, se tento systém zaměří na propojení chytrého zvonku se smart zámkem, což by mohlo zahrnovat stávající zámky kompatibilní s HomeKit nebo nový produkt vyvinutý ve spolupráci s konkrétním výrobcem.

Jak bude chytrý zvonek od Applu fungovat?

Chytrý zvonek by měl být vybaven technologií pro skenování obličejů, podobně jako Face ID u iPhonů, a umožní rozpoznání ověřených tváří. Systém by mohl fungovat s existujícími zámky kompatibilními s platformou HomeKit, nebo možná Apple představí kompletní řešení ve spolupráci s dalšími výrobci chytrých zámků.

Tento produkt by mohl znamenat významný krok v konkurenci s již zavedenými chytrými zvonky, jako jsou Ring od Amazonu a Google Nest. Očekává se, že novinka bude pevně integrovaná do ekosystému Apple HomeKit, což usnadní propojení s dalšími chytrými zařízeními.

Podle Gurmana se projekt nachází v rané fázi vývoje a na trhu bychom jej mohli očekávat nejdříve na konci příštího roku. Nicméně není jisté, zda se systém vůbec dostane do prodeje. Pokud se tak stane, půjde o další krok Applu směrem k chytré domácnosti.

Další plány Applu v oblasti chytré domácnosti

Kromě chytrého zvonku Apple pracuje také na bezpečnostní kameře pro vnitřní prostory domácností a na novém smart home hubu, který by měl být uveden na trh již v příštím roce. Tyto produkty mají za cíl posílit pozici společnosti na trhu s chytrými domácnostmi a rozšířit nabídku pro uživatele HomeKitu.

Pokud Apple svůj tento projekt dotáhne do zdárného konce, bude to významný přírůstek na poli chytrých zařízení. S funkcí Face ID by systém nabídl vyšší úroveň zabezpečení i pohodlí. Díky hluboké integraci do ekosystému Applu by mohl přilákat uživatele, kteří hledají jednoduchá, efektivní a spolehlivá řešení pro chytrou domácnost.

