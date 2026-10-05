Apple údajně vyvíjí kameru pro chytrou domácnost. Nebude nahrávat video a k rozpoznávání bude používat AI

Zdroj: 9to5mac
Apple má údajně rozšiřovat své portfolio zařízení pro chytrou domácnost o bezpečnostní kameru. Zajímavostí je, že tato kamera údajně nebude nahrávat video. Místo toho má pomocí umělé inteligence analyzovat pohyb a rozpoznávat osoby v domácnosti. Kamera má fungovat jako doplněk k připravovanému domácímu hubu, který Apple interně označuje jako J490. Samotné zařízení má být malé, válcovitého tvaru.
Chytrá domácnost v podání Apple pravděpodobně dostane další přírůstek
Podle dostupných informací, se kterými přišel známý „tipér“ Mark Gurman, má kamera pracovat s velmi nízkou snímkovací frekvencí a klasický záznam videa vůbec nenabídne. Apple se tím údajně snaží reagovat na rostoucí obavy spojené se soukromím a se zpracováním citlivých dat.
Senzor má místo nahrávání využívat AI k vyhodnocování pohybu v místnosti. Zařízení má zvládnout také rozpoznávání obličejů. Pokud například někdo vstoupí do místnosti, systém má uživateli oznámit, zda jde o známou, nebo neznámou osobu. Notifikace by se měly zobrazovat, nebo odesílat pouze ve formě textu. Zatím není jasné, zda bude možné z kamery získat alespoň nějaké statické snímky.
Absence videozáznamu má samozřejmě i nevýhody. V případě vloupání nebude možné poskytnout policii klasický záznam. Na druhou stranu právě omezení množství zaznamenávaných dat může být jednou z hlavních odlišností oproti běžným bezpečnostním kamerám.
Apple má údajně využívat podobnou technologii také u připravovaných AirPods vybavenými kamerami. Ty mají obsahovat malé senzory schopné pořizovat velmi jednoduché RGB snímky, které následně zpracuje systém Visual Intelligence. Ani tyto AirPods podle dostupných informací nemají umožňovat běžné fotografování nebo nahrávání videa. Apple tak zřejmě hledá způsob, jak využít obrazové senzory především pro potřeby analýzy ze strany AI.
Zdroj: engadget.com
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