Vivo oznamuje průměrný přírůstek Y32

• 9. 10. 2026#Android #Smartphony
Vivo oznamuje průměrný přírůstek Y32

Vivo Y32 4G | Zdroj: Vivo

Firma Vivo bez jakýchkoliv fanfár do nabídky zařazuje nový telefon s označením Y32, který bude čínskou značku zastupovat v segmentu nižší střední třídy. Největším lákadlem u dnešního přírůstku se nepochybně stává bateriový článek. Poměrně odvážná cenovka se dále vůbec nijak nepromítá ve zbytku výpisu výbavy, což zařízení nepředpovídá světlou budoucnost.

Nic světoborného

Vpředu prostor dostal 6,87palcový LCD displej, jemuž patří HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Otvor nahoře uprostřed patří základní 8MPx selfie kamerce. O celkový výkon se stará čipset T7300 od Unisoc se dvěma rozdílnými konfiguracemi paměti (4+128 GB, 6+128 GB).

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Vivo Y32 4G | Zdroj: Vivo

Navíc operační paměť podporuje funkci dynamické RAM a interní úložiště rozšíříte pomocí paměťové microSD karty (max. 2 TB). Dále model na svých bedrech nese dva obyčejné objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Článek baterie o velikosti 8 000 mAh přináší technologii rychlého 44W nabíjení.

Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 16 pod rozhraním OriginOS 6. Mezi zbývající prvky můžeme zařadit technologii NFC, boční skener otisků prstů a certifikaci odolnosti IP69. Do prodeje míří dvě barevné možnosti (červená, oranžová) za cenu v přepočtu 5 491 Kč. Vyšší konfigurace vyjde na cca 6 198 Kč.

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Vivo Y32 4G | Zdroj: Vivo

Zdroje: vivo.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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