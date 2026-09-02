Vivo T5 5G oficiálně: 7050 mAh baterie v těle pod osm milimetrů

Zdroj: Vivo
Kolik mobilů může být představeno v rámci jedné série? Některé společnosti uvedou, tři zařízení, jiné i čtyři nebo pět. Máme zde ale i takové firmy, které zvládnou daleko více kousků. Vivo je takovou menší ukázkou, jelikož na trh zamířily modely Vivo T5e, Vivo T5 Lite, Vivo T5, Vivo T5 Pro 5G a Vivo T5x. Dnes tu máme šestý model, Vivo T5 5G.
Slušně vypadající kousek střední třídy
Vivo T5 5G zapadne do střední třídy, ale nejde jen o tuctovku. Společnost se pokusila nasadit trochu jiný design zadní strany a možná byste si řekli, že se nabídne i lepší fotografická výbava. Opak je pravdou. Je zde jen sestava s 50 a 8 MPx, nenabízí se ani optická stabilizace obrazu. Na druhou stranu displej stojí za řeč, jelikož má vyšší rozlišení, frekvenci až 144 Hz a jas až 2000 nitů.
Nechybí stereo reproduktory a dokonce má Vivo T5 5G i certifikaci IP69, takže odolá vodě a prachu bez větších komplikací. Za řeč stojí i baterie. Nabízí se kapacita 7050 mAh, přičemž tloušťka celého zařízení je pod osm milimetrů. O výkon se stará Dimensity 7500 z května tohoto roku. Zde se jednoduše nešetřilo, jak je vidět u konkurenčních mobilů ve stejné třídě.
Vivo T5 5G má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 7700 Kč. To není málo, zejména když se podíváme na konkurenční kousky od Xiaomi nebo jiných podobných značek. I tak má Vivo T5 5G co nabídnout.
Specifikace Vivo T5 5G
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 2800 x 1260, až 144 Hz, DCI-P3 wide color gamut, 449 PPI, VM9, až 2000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7500 (8 jader, 4x 2,6 GHz + 4x 2,0 GHz, 4nm)
- RAM: 6/8/12 GB LPDDR4X (rozšířitelná až o 12 GB)
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, Origin OS 6.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G + 5G Dual Standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX882, f/1,79)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 32 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX882, f/1,79)
- IP68 + IP69
- stereo
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4, GPS (L1, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC), USB-C (USB 2,0), OTG, infračervený port
- rozměry a hmotnost: 164,42 x 75,25 x 7,99 mm, 199 gramů
- baterie a nabíjení: 7050 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroje: vivo.com, fonearena.com, gsmarena.com
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