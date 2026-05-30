Vivo T5 představeno: Zaměřeno na výdrž a odolnost, nikoliv 5G

Zdroj: Vivo
Vivo již představilo T5 Pro 5G a T5x a až nyní zde máme základní verzi Vivo T5, jenže tato je ještě základnější. Důvodem je samotná podpora mobilních sítí.
Aspoň ta baterie a odolnost
Vivo T5 zapadá do kategorie 4G mobilů, tedy nepodporuje modernější sítě páté generace. Tento kousek by se tak dal řadit do nejzákladnější kategorie, ale některé specifikace ho povyšují. Sice displej má jen HD+ rozlišení, ale aspoň má rychlou obnovovací frekvenci a vyšší jas na tento typ panelu.
Tím nejpodstatnější je samotná baterie, jelikož má kapacitu 7200 mAh, což na tuto třídu je vskutku nadstandardní hodnota. Fotografická výbava je základní. Sice se nabízí dva senzory na zadní straně, ale jeden má pouze 2 MPx, druhému pak chybí optická stabilizace obrazu. O výkon se zde stará Snapdragon 6s Gen 2 v upravené verzi jen pro LTE.
Vivo T5 zapadne do nižší kategorie, ale díky baterii a certifikaci IP69 vyniká. Cena je nastavena v přepočtu u základní verze na cca 6 980 Kč, což je celkem dost. Na našem trhu by mobil neuspěl, ale pokud Vivo poleví a více sníží cenu, mohl by si najít své zájemce.
Specifikace Vivo T5
- displej:6,75 palců, LCD, rozlišení 1570 × 720 pixelů, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 1250 nitů (HBM)
- procesor: Snapdragon 6s Gen 2 4G (6 nm, 8 jader, takt 4 × 2,9 GHz + 4 × 1,9 GHz)
- RAM: 8 GB LPDDR4X (možnost virtuálního rozšíření o dalších 8 GB)
- úložiště: 256 GB UFS 2.2 (rozšíření paměťovou kartou není podporováno)
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (duální pohotovostní režim DSDS)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2,0)
- 2 Mpx (f/2,4)
- přední: 32 Mpx (f/2,45)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/2,0)
- IP68 + IP69
- kapacitní čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1, USB-C (USB 2,0 s podporou OTG), GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, bez NFC, bez FM rádia, mobilní sítě: 2G GSM (850/900/1800/1900 MHz), 3G WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8), 4G FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B18/B19/B26/B28/B66), 4G TD-LTE (B38/B40/B41), senzory: akcelerometr, senzor okolního světla, digitální kompas, senzor přiblížení, vibrační motor (normální), gyroskop, bez infraportu a bez senzoru barevné teploty
- rozměry a hmotnost: 166,64 × 78,43 × 8,39 mm (černá verze) / 166,64 × 78,43 × 8,49 mm (zlatá verze), hmotnost: 219 gramů
- materiál zadního krytu: kompozitní plastový plát, barvy: černá/zlatá
- baterie a nabíjení: 7200 mAh + 44W rychlé nabíjení
Zdroj: gizmochina.com
Komentáře