Vivo T5 Lite: Dostupný 5G telefon s obří baterií

Zdroj: Vivo
Vivo se snaží zaujmout každou část trhu s mobily, proto se hodně věnuje i základní třídě. Tentokrát jsme se dočkali modelu Vivo T5 Lite.
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Aspoň větší baterie
Vivo T5 Lite zapadá do nejnižší kategorie, což jde jednoduše odvodit například podle displeje. Zobrazovací panel má jen HD+ rozlišení. Navíc se o výkon stará základní procesor od Mediateku s podporou sítí páté generace. Fotografická výbava je velmi základní. Sice má hlavní snímač 50MPx, ale sekundární má jen 0,08 MPx, takže jako by tu vůbec nebyl.
Jedinou nadstandardní specifikací je tak baterie, jelikož má 6500 mAh s podporou 44W nabíjení. Sice bychom ještě mohli zmínit například certifikaci IP65, ale to je spíše podprůměr na dnešní dobu. Vivo T5 Lite ještě může zaujmout konektorem pro sluchátka.
Celkově je Vivo T5 Lite sice základní mobil, ale není kompletně nudný, tedy na svou třídu. Jeho cena vychází v přepočtu přibližně na 4 400 Kč. Je otázkou, s jakou částkou přijde do Evropy.
Specifikace Vivo T5 Lite
- displej: 6,74 palců, LCD, 1600 x 720, 120 Hz, jas až 1000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 5G, 6 nm, 8 jader (2x Cortex-A76 @ 2,4 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), Arm Mali-G57 MC2 GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4x
- úložiště: 128/256 GB, rozšiřitelné pomocí microSD až na 1 TB
- Operační systém: Android 16, Origin OS 6.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C, f/1,8)
- 0,08 Mpx (GC6163B/SP0821, f/3,0)
- přední: 5 Mpx (SC520CS/GC05A2, f/2,2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony IMX852-AAJH5-G / LYT505C, f/1,8)
- IP65, MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5mm audio jack
- Konektivita: 5G, Dual 4G VoLTE, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1), OTG, FM, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 167,4 x 77,1 x 8,39 mm, 209 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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