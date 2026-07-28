Vivo T5e přichází hned po X300 E, ale bude to mít těžké na trhu

Zdroj: Vivo
Vivo umí uvést zajímavé mobily, jako to dokázalo s novinkou X300 E, ale záhy vždy uvede něco velmi levného. Příkladem je model Vivo T5e.
Jen základ?
Vivo T5e je velmi základní mobil, byť se výrobce snaží nabídnout něco víc. Zde se například nabízí certifikace IP64 a MIL-STD 810H nebo baterie o kapacitě 5500 mAh. Bohužel to je asi to nejzajímavější, co tento kousek umí nabídnout.
Na zadní straně se nabízí jen jeden 8MPx foťák bez pomocných senzorů. Displej má jen HD+ rozlišení, byť tedy s 90Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Unisoc T7225 s podporou maximálně LTE sítí. Zde se totiž šetřilo i na další konektivitě, což dokazuje staré Bluetooth 5.2.
Asi byste si řekli, že s takovou výbavou musí být cena nejnižší, ale je trochu vyšší, než by bylo dobré. Vivo T5e vychází v přepočtu přibližně na 3100 Kč, což je tedy ambiciózní cena na takovou výbavu. Otázka je, s jakou částkou přijde do Evropy.
Specifikace Vivo T5e
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Unisoc T7225
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64 GB
- operační systém: Origin OS 6,0
- dual SIM: 2x Nano SIM + microSD (4G + 4G Dual SIM Dual Standby)
- foťáky:
- zadní: 8 Mpx (hlavní, f/2, 5x Ultra-Bright Flashlight, režimy: Photo, Portrait, Night Mode, Video, Panorama, Documents, Time-lapse, Live Photo)
- přední: 5 Mpx (f/2,2, režimy: Night Mode, Portrait, Photo, Video, Live Photo)
- boční kapacitní čtečka otisků prstů
- IP64, MIL-STD 810H
- Konektivita: 4G LTE (FDD-LTE B1/B3/B5/B8, TDD-LTE B38/B40/B41), 3G WCDMA (B1/B5/B8), 2G GSM (850/900/1800MHz), Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1, AGPS, určování polohy přes celulární síť a bezdrátovou místní síť), OTG, FM, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 167,30 x 76,95 x 8,19 mm, 199 gramů
- baterie a nabíjení: 5500 mAh, 15W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
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