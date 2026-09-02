Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Už jsme zde měli mnoho pokusů nebo vizí vytvořit jednu aplikaci na všechno, jenže se to jednoduše řekne než udělá. Gemini se ale takovou může stát, hlavně s ohledem na všechny možnosti, které do ní Google integruje. Nově totiž bude moci zastoupit i Překladač.
Gemini Live jako tlumočník
Samotná aplikace Google Překladač je jednoduchá na používání, má mnoho možností a také může fungovat ve spojení se sluchátky pro překlad v reálném čase. Gemini Live, tedy nadstavba na Gemini pro volnou konverzaci, dostává postupně funkci překládání.
Jak můžete vidět na prvním snímku obrazovky níže, tak se v horním pravém rohu nabízí nabídka, kde si jde zvolit možnost překládání. V upraveném rozhraní, které trochu připomíná Překladač, si lze vybrat jazyk, ale funguje zde i detekce mluveného slova. Výsledky se objevují na displeji.
Nenabízí se zde pokročilé možnosti jako překlad do sluchátek a podobně, ale pokud je nutné narychlo si někoho vyslechnout, Gemini může posloužit. Zejména když jde spustit na na jedno kliknutí. Novinka se postupně dostává mezi uživatele, ale nejde ji vynutit. Asi nikdy nenahradí Google Překladač, ale jako rychlá alternativa může dobře posloužit.
Zdroj: androidauthority.com
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