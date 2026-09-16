Trh s ohebnými telefony po poklesu míří k růstu, pomůže mu Apple

Zdroj: Dotekomanie.cz
Trh s mobilními telefony s ohebnou konstrukcí je poměrně malý, jelikož ne každá firma nabízí nějaký typ těchto mobilů. Navíc jejich cena je stále poměrně vysoká, tedy zejména u větších zařízení. Očekává se ale razantní nárůst.
Zatím pokles, ale to se změní
Analytická společnost Counterpoint Research vydala zprávu, z které se dozvídáme, že došlo k poklesu dodávek ohebných displejů ve srovnání prvních pololetí let 2025 a 2026. V tomto roce se tedy dodalo o 13 % méně panelů. Největší pokles je vidět u výrobců jako TCL, BOE a Visionox. Samsung si naopak polepšil o 10 % a skokanem se stala firma Tianma. Právě dodávky od této firmy narostly o 839 %, ale při pohledu na celý trh má pouze 2 %.
Pokud jde o jednotlivé typy panelů, tak největší propad je u menších ohebných displejů, které se používají u véčkových smartphonů. Meziročně klesly dodávky o 62 %, ale na druhou stranu, větší panely pro zařízení typu fold, si připisují nárůst o 35 %. Vzhledem k tomu, že Apple vstoupil na tento trh až nyní s novinkou iPhone Duo, asi dojde k nárůstu. Counterpoint Research předpokládá, že se situace obrátí a letos dodávky budou o 23 % vyšší než za celý minulý rok.
Analytická společnost předpokládá, že v následujících letech se dá očekávat každý rok růst kolem 15 % a do roku 2030 by měl trh narůst o 74 %. Velkou roli bude hrát Apple a hlavně jeho konkurenti, kteří se budou chtít svést na nové vlně zájmu o ohebná zařízení.
Zdroje: counterpointresearch.com, 9to5mac.com
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