Poslední šance: Získejte k novým ohebným Samsungům bonus 10 000 Kč

Mobil Pohotovost dočasně vrací extrémně výhodnou akci, díky které můžete při koupi ohebných telefonů Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 ušetřit až 10 000 Kč. Celá akce ale platí jen do pondělí 14. 9. do půlnoci a přináší s sebou jednu zásadní, ale velmi pozitivní změnu – dosáhnout na rekordní bonus je teď mnohem jednodušší.
Stačí přinést jakékoliv zařízení
Původně bylo možné tento výkupní bonus 10 000 Kč získat pouze při prodeji starší skládačky Samsung. To nyní ale neplatí. Mobil Pohotovost rekordně vysoký výkupní bonus na pár dní nabízí všem zákazníkům, kteří na výkup přinesou jakýkoli vykupovaný telefon, tablet, chytré hodinky nebo dokonce i herní konzole – bonus se přičte k výkupní ceně zařízení.
Bonus 10 tisíc je platný v případě koupě nových skládacích telefonů Samsung Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra. Při koupi „véčkového“ Galaxy Z Flip8 je pro vás připraven bonus 5 000 Kč.
Ceny při využití výkupního bonusu:
- Galaxy Z Flip8 za 26 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
- Galaxy Z Fold8 za 38 990 Kč (běžně 48 990 Kč)
- Galaxy Z Fold8 Ultra za 43 990 Kč (běžně 53 990 Kč)
Galaxy Watch Ultra2 za polovinu
Kromě toho je možné bonus 10 000 Kč kombinovat ještě s další unikátní akcí, kdy nové hodinky Galaxy Watch Ultra2 koupíte společně se skládacím Samsungem za polovinu běžné ceny. Zatímco standardně stojí 18 490 Kč, při nákupu společně s telefonem řady Galaxy Z a Galaxy S se dostanete jen na 9 245 Kč.
Obě akce – rekordní výkupní bonus i Samsung hodinky za polovinu – platí pouze do pondělí 14. září do půlnoci.
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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