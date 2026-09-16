Smartphony budou opět dražší: Samsung plánuje další zdražení pamětí a úložišť

Zdroj: Samsung
Nárůst cen za operační paměti a úložiště odstartoval ve své podstatě již minulý rok a výrobci mobilů se snažili kompenzovat navyšování cen smartphonů, ale to nemohou dělat donekonečna. Ostatně nedávné představení nových modelů iPhone 18 Pro (Max) a iPhone Duo také přineslo navýšení cen stávajících zařízení od Applu. Situace se zřejmě nezlepší, jelikož Samsung plánuje další zvednutí cen.
Další zdražení
Dle dostupných informací, které získala korejská redakce Sisa Journal Economy, tak polovodičová divize Samsungu plánuje vyjednání nových vyšších cen operačních pamětí a úložišť pro smartphony. Konkrétně se to má dotknout po čtvrtém čtvrtletí tohoto roku společnosti Apple a na čínské společnosti to dopadne po třetím čtvrtletí.
Samotné navýšení má být v rozmezí 7 až 10 procent, což sice nevypadá jako nějaké dramatické zdražení, ale je potřeba brát v potaz, že se jedná již o několikátou vlnu. Pokud se podíváme na cenu kombinace 8 GB RAM a 256GB úložiště, tak se cena zvedla několikanásobně:
- Q3 2025: 35 dolarů
- Q1 2026: 109 dolarů
- Q2 2026: 132 dolarů
Odhaduje se, že v Q3 2026 cena poskočí na 140 dolarů a v Q4 2026 na 144 dolarů. Jen pro srovnání, tak varianta 12GB/512GB přišla ve třetím čtvrtletí minulého roku na 60 dolarů a dohaduje se, že na konci tohoto roku bude stát již 206 dolarů. Zvyšování cen je zapříčiněno hlavně vysokou poptávkou po operačních pamětech pro AI a servery, kde mají výrobci vyšší marže a objednávky jsou větší.
Možná se ale blýská na lepší časy. Společnost Omdia odhaduje, že takto vysoké ceny zůstanou do první poloviny příštího roku. Současně jde vidět nestabilita celého AI odvětví, zejména kvůli nejrůznějším bezpečnostním incidentům. Při aktuální situaci ale nelze počítat s tím, že ceny za tyto komponenty půjdou dolů. Je to možné, ale může dojít k další změně na trhu a vše bude jinak.
Zdroje: sisajournal-e.com, gsmarena.com
Zdroje: sisajournal-e.com, gsmarena.com
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