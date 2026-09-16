Pixel Drop přináší chytřejší widget a začal s expanzí některých bezpečnostní funkcí

Zdroj: Google
Google už dávno nečeká s novinkami na vydání nové verze operačního systému jednou za rok. Dnes už dostane vylepšení i přes aktualizace z Obchodu Play. Vedle čtvrtletních novinek také vydává Pixel Drop, což je sada novinek pro jeho smartphony, ale většinou se následně dočkáme rozšíření i na mobily jiných značek. Dnes tu máme několik novinek.
Google rozšiřuje dostupnost
Aplikace Kontakty má speciální část nazvanou VIP, kam si lze přidat několik lidí. Následně si umístíte widget na plochu, díky čemž máte rychlejší cestu ke kontaktování, ale také se nabízí dodatečné možnosti, jako vytvoření si poznámky, jednodušší sdílení polohy a podobně. V rámci Pixel Drop vývojáři rozšiřují možnosti widgetu, kde nově se nabízí rychlé volby pro volání nebo textovou zprávu. Současně je widget obohacen o odznaky pro zmeškané hovory nebo nepřečtené zprávy.
V rámci vzhledů systému se nově nabízí na nějakou dobu Harry Potter vzhled, dokonce jsou k dispozici i audioknihy zdarma, ale je zde omezení na vybrané země, kam Česko nepatří. Co je ale podstatnější, je fakt, že Google začíná rozšiřovat dostupnost funkce Scam Detection pro hovory a také ji přidává do klávesnice. Co se týče rozšiřování, tak zatím Česko chybí, ale vzhledem k tomu, že mezi nově přidané země patří Německo, tak zde nebude hrát roli legislativa EU. Možná se tak dočkáme v dohledné době i my.
V případě funkce pro Gboard je omezení na USA, jelikož se jedná o novinku. I zde se bude jednat o lokální detekci a bude hlídat, aby někdo nebyl podvedený například přes chat. Systém si všímá určitých vzorců chování a zřejmě bude varovat před i zasíláním citlivých údajů. Poslední vylepšení se týká rozšíření funkce Pause Point na starší modely Pixel (až po model 6a).
Zdroj: Tisková zpráva
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