iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu

• 28. 9. 2026#iOS
iOS 27.0.1 řeší virální problémy se zasekáváním systému a chybami ve fotoaparátu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Člověk by asi čekal, že když firma vydá po značném testování stabilní verzi operačního systému, vše bude odladěné. Po nějaké době přijde aktualizace řešící nějaké drobnosti a případně upravuje existující funkce. Tentokrát si ale Apple značně naběhl a problémy na iOS 27 se staly virální. Nyní to má řešit iOS 27.0.1.

iOS 27.0.1

Nová aktualizace míří na iPhony a opravuje několik problémů. V první řadě se jedná o neočekávané restartování na novinkách iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max pokud se Face ID neověří. Také dochází k opravě artefaktu na fotografiích při focení s dvojnásobným přiblížením za určitých světelných podmínek.

Image from iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Co ale hlavně opravuje chyba spojená s otevřením Oznamovacího a Ovládacího centrum rychle za sebou, což způsobilo problémy s ovládáním celého systému, zasekávání a v podstatě nutností provést restart zařízení pomocí stisknutí zvýšení hlasitosti, pak snížení a následně podržení vypínacího tlačítka, aby se mobil dostal do běžného stavu.

Tato chyba se nejenže stala virální, ale také ji někteří záměrně způsobovali na iPhonech v obchodech. Není ale zatím jasné, jestli řeší obdobný problém s posouváním widgetu, jak je ukázáno na videu níže.

@kayjayohpcs

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Zdroj: 9to5mac.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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