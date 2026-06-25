Nová sluchátka OnePlus Nord Buds 4 sází na Bluetooth 6.1 a dlouhou výdrž

• 25. 6. 2026#Příslušenství
Nová sluchátka OnePlus Nord Buds 4 sází na Bluetooth 6.1 a dlouhou výdrž

Zdroj: OnePlus

V březnu značka OnePlus představila sluchátka OnePlus Nord Buds 4 Pro a nyní zde máme základní model OnePlus Nord Buds 4. Ten doznal několika ústupků, ale paradoxně je v jedné věci lepší.

OnePlus Nord Buds 4 Pro jsou nová levnější sluchátka s ANC a Bluetooth 6.0

OnePlus Nord Buds 4 stačí?

Novinka OnePlus Nord Buds 4 staví na stejném základu jako OnePlus Nord Buds 4 Pro, což je vidět například u baterií, které jsou stejné, a to i v případě nabíjecí krabičky. Je zde ale několik rozdílů. Zatímco vyšší model podporuje kodek LHDC 5.0, tak OnePlus Nord Buds 4 nabízí jen AAC a SBC.

Dle specifikací došlo na snížení frekvenčního rozsahu, ale maximum 20 kHz je dostačující hodnota pro běžné uživatele. Výrobce se rozhodl odebrat možnost gest na sluchátkách v rámci ovládání a nabízí se tak jen dotykové. OnePlus Nord Buds 4 ale mají jednu specifikaci lepší. Konkrétně se jedná o Bluetooth, jelikož byla integrována podpora verze 6.1.

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OnePlus Nord Buds 4 samozřejmě disponují technologií ANC, tedy aktivního potlačení hluku. Pakliže necháte ANC aktivní, tak výdrž na jedno nabití poskytne 6,5 hodiny přehrávání, s krabičkou se pak dostanete na 27 hodin. Bez této funkce se prodlužuje doba používání na 13 hodin, s krabičkou pak na 54 hodin.

Cena sluchátek je nastavena v přepočtu přibližně na 750 Kč. Zatím ale nevíme, kdy se dostanou na evropský trh, případně jak bude nastavena cena pro nás.

Zdroj: fonearena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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