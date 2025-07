Zdroj: Nothing

Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka od Nothing, stojí 7 699 Kč

Společnost Nothing v poslední době představila několik produktů, i pod vlastní subznačkou CMF. Spekulovalo se, že právě v létě dojde k představení hlavních produktů pro následující rok, což se nyní potvrzuje. Opět zde máme sluchátka, ale tentokrát zde máme premiéru pro samotnou firmu. Nothing Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka tohoto výrobce. Už po designové stránce jsou skutečně unikátní.

Nothing Headphone (1)

Před nějakou dobou Nothing uzavřel spolupráci se společností KEF, což jasně naznačovalo, že se chystá něco kolem zvuku, tedy sluchátek. První výsledek zde máme v podobě Nothing Headphone (1). Na první pohled ale zaujme samotný design, který je unikátní a současně typický pro Nothing. V černé barvě vypadají méně nápadně, ale bílá přímo upozorňuje na zcela nový a netradiční produkt.

Nothing rozhodně nechtělo přinést levná sluchátka, což dokazují i materiály jako hliník nebo paměťová pěna. Samozřejmostí je plast, jinak by se nedalo docílit částečně průhledného designu. Nemusíte se ale obávat, že futuristický design znamená i nějaké netradiční ovládání. Jak uvádí společnost, nechtěli přinést dotykové ovládání. Pro tento typ zvolili běžná tlačítka, tedy fyzická, která mají nabídnout přesnost a i dobrý pocit ze zmáčknutí.

Nothing Phone (3) představen – láká na nový design, nový Glyph a má tlačítka navíc

Ale nejde jen o obyčejné spínače. Například pro ovládání je zde „roller“ (váleček), který jde stisknout. Slouží pro ovládání hlasitosti i a přehrávání. Pak je zde tlačítko pro zkratky, případně se dá jeho zmáčknutím do stran přepínat skladby a další možnosti. I zapínání se stará spodní přepínač.

Samozřejmě je to také o zvuku. Nothing Headphone (1) podporují Bluetooth (5.3), USB C a 3.5mm jack, takže si můžete vybrat. Nechybí podpora pro LDAC a sluchátka mají i Hi-Res Wireless a 24-bit/96kHz. Dále se nabízí kodeky SBC a AAC. Sluchátka podporují duální konektivitu a také Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. K dispozici je i speciální herní režim nebo prostorový zvuk

Co se týče výdrže na jedno nabití, tak zvládnout 35 hodin s aktivním potlačením hluku. Bez této funkce pak zvládají 80 hodin. V případě nabíjení se nabízí po 5 minutách 2,4 hodiny přehrávání hudby. Baterie jako taková má kapacitu 1040 mAh. Hmotnost sluchátek je 329 gramů. Na závěr jen dodáme, že mají certifikaci IP52.

Nothing Headphone (1) mají nastavenou cenu na 7 699 Kč (299 eur) a prodej odstartuje 4. července.

Recenzi na tuto novinku si můžete přečíst u našich kolegů z Hifimanie.cz: Nothing Headphones (1) – úctyhodná prvotina

