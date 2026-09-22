Samsung představil novou generaci OLED displejů. Přinášejí jas až 10 000 nitů a vyšší účinnost

Zdroj: Samsung
Samsung Display představil novou generaci OLED panelů M16, která posouvá jas mobilních displejů na dosud nevídanou úroveň. V malých částech obrazu dokáže panel dosáhnout až 10 000 nitů. Ještě zajímavější je až 30% zlepšení energetické účinnosti oproti předchozí generaci M14. Nový panel by se jako první měl objevit ve smartphonu Vivo iQOO 16. Nová technologie by měla být dostupná primárně pro telefony a další mobilní zařízení. Časem by se ale mohla dostat i do televizorů a počítačových monitorů.
Nová generace LED panelů Samsung
Hodnota 10 000 nitů zní působivě, je ale důležité uvést, že panel M16 jí dosahuje pouze na 1 % zobrazované plochy. Při zobrazení přes celou obrazovku zvládne maximálně 2 800 nitů, což je ale stále velmi vysoká hodnota. Samsung takto vysoké hodnoty jasu přináší do oblasti, která byla ještě donedávna doménou microLED technologie. V praxi lze ale očekávat, že displej telefonu nebude takto vysoké hodnoty běžně dosahovat. Takto vysoký jas dává smysl hlavně u HDR obsahu nebo při zobrazování velmi jasných detailů.
Mnohem důležitější může být účinnost vyšší až o 30 %
Spíše než vysoký jas bude tím hlavním tahákem vyšší energetická účinnost. M16 je druhou generací OLED panelů Samsungu bez klasického polarizátoru. Absence optického filtru má zlepšit průchod světla a zvýšit účinnost displeje až o 30 % ve srovnání s M14. To může mít zásadní vliv na výdrž baterie.
Displej patří u smartphonů mezi největší „žrouty“ energie, takže při stejném běžném jasu může nový panel spotřebovávat méně energie. Odstranění polarizátoru ale není úplně bez kompromisů. Tato optimalizace může vést k horšímu vnímání černé a kontrastu v určitých podmínkách, což výrobci řeší dalšími antireflexními vrstvami a úpravami displeje.
Panely řady M vznikají primárně pro mobilní zařízení. Novou technologii by ale Samsung mohl časem uvolnit i pro chytré televize a počítačové monitory. Vývoj postupuje velmi rychle. Samsung představil svůj první OLED s jasem 5 000 nitů teprve v březnu loňského roku. Za zhruba rok a půl maximální jas zdvojnásobil a zároveň výrazně zlepšil energetickou účinnost.
Zdroj: techradar.com
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