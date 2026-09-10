Velký přehled slev: Alza zlevnila OLED televize, projektory i obří obrazovky

Moderní zobrazovací technologie procházejí neustálým vývojem a přinášejí stále vyšší úroveň jasu, věrnější podání barev a pokročilé herní funkce. Společnost Alza spustila rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na audiovizuální techniku, která pokrývá široké spektrum zařízení od kompaktních obrazovek přes prémiové OLED panely až po přenosné projektory. Přehledně uspořádaný výběr umožňuje snadnou orientaci v nejvýhodnějších nabídkách podle konkrétních technologických i rozměrových preferencí.
Špičkové OLED televize
Technologie OLED se samosvítícími pixely zůstává absolutním standardem pro sledování filmů v potemnělé místnosti i náročné hraní na konzolích nové generace. Díky možnosti vypnout každý bod zvlášť nabízí nekonečný kontrast, dokonalou černou a prakticky okamžitou odezvu. V nabídce figurují populární řady B a C od LG i špičkový panel s QD-OLED technologií od Samsungu.
- 48″ LG OLED48B6ELC (-38 %)
- 55″ LG OLED55B6ELC (-36 %)
- 65″ LG OLED65C6ELB (-28 %)
- 65″ LG OLED65G66LS (-25 %)
- 65″ LG OLED65C64LA (-25 %)
- 65″ Samsung QE65S90H (-25 %)
- 42″ LG OLED42C57LA (-25 %)
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Pokročilé QNED, QLED a Mini LED televize
Pro obývací pokoje s vyšší hladinou denního světla jsou ideální volbou technologie Mini LED a QNED. Využívají mikroskopické diody podsvícení rozdělené do stovek zón lokálního stmívání a vrstvu kvantových teček pro maximální barevný objem. Tento segment doplňují i designové lifestylové modely navržené tak, aby splynuly s interiérem jako umělecké dílo.
- 65″ Hisense 65E8S (-35 %)
- 65″ Philips 65MLED920 (-35 %)
- 65″ LG 65QNED86A6A (-32 %)
- 65″ Samsung The Frame QE65LS03H (-30 %)
- 65″ LG 65MRGB88B6B (-25 %)
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Smart televize Philips s technologií Ambilight
Chytré televizory značky Philips vynikají patentovaným zadním osvětlením Ambilight, které opticky rozšiřuje obrazovou plochu na okolní stěnu a snižuje únavu očí při večerním sledování. Ve spojení s pokročilými obrazovými procesory a podporou hlavních formátů HDR nabízejí tyto modely mimořádně působivý vizuální zážitek v oblíbených úhlopříčkách.
- 55″ Philips 55PUS8450 (-35 %)
- 65″ Philips 65PUS8510 (-35 %)
- 65″ Philips 65PUS7000 (-35 %)
- 65″ Philips 65PUS8010 (-35 %)
- 55″ Philips 55PUS9010 (-25 %)
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Velkoformátové obrazovky od 75 palců výše
Kategorie obřích obrazovek přináší nekompromisní rozměry, které dokáží plnohodnotně nahradit návštěvu kina. Moderní panely s úhlopříčkami od 75 až do neuvěřitelných 115 palců využívají umělou inteligenci a výkonné upscalingové algoritmy, díky nimž zůstává obraz ostrý a detailní i při pohledu z bezprostřední blízkosti.
- 98″ Samsung QE98Q7F (-30 %)
- 100″ Samsung QE100QN80F (-30 %)
- 85″ LG 85NU8E0B3LA (-28 %)
- 75″ Blaupunkt 75UGC5501S (-25 %)
- 85″ LG 85QNED70B6A (-25 %)
- 115″ Samsung QE115QN90F (-25 %)
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Oblíbené 60″ a 65″ LED televize
Úhlopříčka kolem 65 palců představuje v současnosti zlatý standard pro běžné rodinné obývací pokoje. Poskytuje dostatečně velkou sledovací plochu pro sportovní přenosy i filmové večery a současně se snadno integruje do stávajícího nábytku. Zastoupeny jsou prověřené modely s rychlým přístupem ke streamovacím službám.
- 65″ Metz 65MNH7000Z (-30 %)
- 60″ Metz 60MNH7000Z (-30 %)
- 65″ Blaupunkt 65MCG8000S (-30 %)
- 65″ Blaupunkt 65UGC5501S (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Smart televizory s úhlopříčkou 50″ a 55″
Rozměr 50 až 55 palců nabízí skvělou rovnováhu mezi kompaktními vnějšími rozměry a plnohodnotným vizuálním zážitkem. V této třídě vynikají moderní operační systémy jako Google TV či VIDAA, které zajišťují bleskové reakce, podporu aplikací a bezproblémové zrcadlení obsahu z chytrých telefonů.
- 55″ Xiaomi TV A Pro 2nd gen (-27 %)
- 50″ Hisense 50E7S PRO (-25 %)
- 50″ Hisense 50E7S (-25 %)
- 55″ Hisense 55A6S (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Kompaktní televize do 43 palců
Pro ložnice, dětské pokoje, pracovny nebo chalupy jsou nejvhodnější menší obrazovky, které nekladou vysoké nároky na prostor. Nabízejí spolehlivý chod, nízkou spotřebu energie a veškerou základní konektivitu včetně tunerů pro digitální vysílání a integrovaných multimediálních přehrávačů.
- 32″ Metz 32MQH7000Z (-30 %)
- 32″ Blaupunkt 32WGC5521S (-30 %)
- 43″ TCL 43T69C (-30 %)
- 40″ CHiQ L40QM10V (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné a chytré projektory
Chytré projektory s integrovanými reproduktory a bateriovým či snadno přenosným napájením umožňují promítnout obraz s úhlopříčkou přes 100 palců prakticky kdekoliv. Díky automatickému ostření, korekci lichoběžníkového zkreslení a chytrým systémům jsou připraveny k provozu během několika sekund bez složitého nastavování.
- XGIMI MoGo 4 Match Night Collection (-30 %)
- soundcore Nebula P1 (-30 %)
- Epson Lifestudio Pop EF-61W (-28 %)
- AURZEN EAZZE D1 Max (-20 %)
- HP MC400 (-20 %)
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Výkonné domácí projektory s vysokým rozlišením
Stacionární projektory určené pro pevnou instalaci nabízejí vysoký světelný výkon a precizní optiku schopnou vykreslit ostré detaily i ve větších prostorech. Představují ideální základ dedikovaného domácího kina s možností promítání na plátno i světlou zeď s realistickým podáním barev.
- soundcore Nebula X1 Pro (-30 %)
- ViewSonic PX700HDH (-24 %)
- XGIMI HORIZON 20 Match Night Collection (-15 %)
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