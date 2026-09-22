Nová řada OPPO Find X10: Až tři 200MPx snímače a baterie s velkou kapacitou

Zdroj: Oppo3
Tento týden se pochlubilo Vivo se svou novou sérií, přičemž některé modely dorazí později i do Evropy. Nyní zde máme další novinky od společnosti OPPO, přičemž některé z nich přijdou na globální trh, jen tedy ještě nevíme, co konkrétně bude dostupné na tom českém, případně evropském trhu. Mobily se jmenují OPPO Find X10 Pro Max, OPPO Find X10 a OPPO Find X10 E.
Základ, Max a E
OPPO Find X10 a OPPO Find X10 E vycházejí ze stejného designového stylu, jak je vidět na obrázcích níže. Výrobce se hodně zaměřil na fotografické schopnosti, což je vidět u základní verze, která má sestavu zadních fotoaparátů 50+50+50 MPx. Verze X10 povyšuje na 50+50+200 MPx. Samozřejmě nechybí optická stabilizace. Odlišnosti jsou u displejů i procesorů, ale například u baterie se nešlo pod 7000 mAh.
Nejvybavenější je OPPO Find X10 Pro Max, kde se nešetřilo na megapixelech. Na zádech jsou totiž tři 200MPx senzory, což je vlastně poprvé u mobilů, kde byla taková sestava nasazena. Všechny tři novinky mají rychlé nabíjení přes USB C a také rychlé bezdrátové doplnění energie. V případě odolnosti se nabízí i certifikace IP69, takže odolají náročnějším podmínkám.
Všechny tři mobily jde považovat za top modely, byť tedy OPPO Find X10 E se spíše zařadí do vyšší střední třídy kvůli použitému procesoru a trochu slabšímu displeji, ale i tak nabízí velmi dobré specifikace. Ceny novinek pro globální trh nejsou zatím uvedeny, ani dostupnost, ale v Číně jsou následující:
- OPPO Find X10 Pro Max – cca 21 600 Kč bez daně a poplatků
- OPPO Find X10 – cca 17 500 Kč bez daně a poplatků
- OPPO Find X10 E – cca 15 900 Kč bez daně a poplatků
Specifikace OPPO Find X10 E
- displej: 6,59 palců, rovný OLED, FHD+ 2760 × 1256 pixelů, 10-bit (1,07 miliardy barev), inteligentní obnovovací frekvence 60/90/120 Hz, dotyková vzorkovací frekvence až 240 Hz, jas 800 nitů (typický) / až 1800 nitů (špičkový v HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 9500s (8 jader, takt až 3,73 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 17.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,6, ekvivalent 23 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, ekvivalent 15 mm, 6P čočka, AF, úhel záběru 120°)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,6, ekvivalent 73 mm, 1G3P čočka, AF, 2osá OIS, 3x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- přední: 32 Mpx (f/2,4, ekvivalent 21 mm, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,6, ekvivalent 23 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS)
- IP66 + IP68 + IP69
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.2 (BLE Audio, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 156,98 x 73,93 x 7,99 mm, 203 gramů
- baterie a nabíjení: 7025 mAh, 80W rychlé nabíjení SuperVOOC (80W UFCS), 50W bezdrátové nabíjení
Specifikace OPPO Find X10
- displej: 6,59 palců, rovný OLED, FHD+ 2768 × 1272 pixelů, 462 PPI, 10-bit (1,07 miliardy barev), inteligentní obnovovací frekvence 1–120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), dotyková vzorkovací frekvence až 288 Hz, jas 800 nitů (typický) / až 2000 nitů (špičkový v HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 9600M (8 jader, takt až 4,21 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 17.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,6, ekvivalent 23 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS, Hasselblad)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, ekvivalent 15 mm, 6P čočka, AF, úhel záběru 120°)
- 200 Mpx (teleobjektiv, f/2,6, ekvivalent 65 mm, 5P čočka, AF, 2osá OIS, 2,8x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- druhá generace spektrálního snímače barev Danxia (f/2,4, ekvivalent 19 mm, 3P čočka)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, ekvivalent 18 mm, 5P čočka, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,6, ekvivalent 23 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS, Hasselblad)
- IP66 + IP68 + IP69
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.2 (BLE Audio, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 156,51 x 74,29 x 8,35 mm, 216 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení SuperVOOC (80W UFCS), 50W bezdrátové nabíjení
Specifikace OPPO Find X10 Pro Max
- displej: 6,78 palců, rovný OLED, FHD+ 2772 × 1272 pixelů, 450 PPI, 10-bit (1,07 miliardy barev), inteligentní obnovovací frekvence 1–120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), dotyková vzorkovací frekvence až 288 Hz, jas 800 nitů (typický) / až 2000 nitů (špičkový v HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (8 jader, takt až 4,55 GHz)
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, ColorOS 17.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,5, ekvivalent 24 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS, Hasselblad)
- 200 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, ekvivalent 13 mm, 7P čočka, AF, úhel záběru 124°)
- 200 Mpx (teleobjektiv, f/2,1, ekvivalent 70 mm, 3P+3P čočka, AF, 2osá OIS, 3x optický zoom, až 120x digitální zoom)
- druhá generace spektrálního snímače barev Danxia (f/2,4, ekvivalent 19 mm, 3P čočka)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, ekvivalent 18 mm, 5P čočka, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,5, ekvivalent 24 mm, 7P čočka, AF, 2osá OIS, Hasselblad)
- IP66 + IP68 + IP69
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.2 (BLE Audio, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 161,32 x 76,57 x 8,40 mm, 235 gramů (oranžová, titanová) / 233 gramů (bílá)
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení SuperVOOC (80W UFCS), 50W bezdrátové nabíjení
Zdroje: oppo.com, oppo.com, oppo.com, androidheadlines.com
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
Komentáře
Martin Jeřábek22. 9. 2026, 18:22
Tak X10 Pro Max je top, a lepší než X500 Pro.
Martin Jeřábek22. 9. 2026, 18:22
Pro Max
Přemysl Vaculík22. 9. 2026, 18:32
Otázka je, kdy a za kolik se dostane do Evropy a jestli nevynechají Česko. Na druhou stranu si ho zájemci stejně nějak seženou, třeba z Německa.