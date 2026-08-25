Vivo V80 Lite 5G oficiálně: solidní výbava, které dominuje nadstandardní kapacita baterie

Zdroj: Vivo
Vivo pokračuje v představování nových mobilů. Tentokrát jsme se dočkali Vivo V80 Lite 5G, tedy spíše mobilu střední třídy, který má co nabídnout.
Slušné specifikace
Vivo V80 Lite 5G připomíná Vivo X300 FE, tedy aspoň ze zadní strany. Jinak se ale jedná o značně slabší mobil, jelikož je zde základem procesor Dimensity 7360 Turbo. Naopak u displeje se nešetřilo, jelikož se nabízí vyšší rozlišení a maximální jas až 3000 nitů. Chloubou této novinky je rozhodně baterie, která má kapacitu 7050 mAh. To je i na dnešní dobu nadstandardní hodnota.
U Vivo V80 Lite 5G stojí také za řeč odolnost, jelikož splňuje certifikaci IP69. Kde se asi nejvíce šetřilo, je fotografická výbava. Na zadní straně jsou sice dva snímače, ale jeden má pouze 2 MPx, takže jeho využitelnost je minimální. Hlavní má aspoň 50 MPx. Mezi bonusovými vlastnostmi se nabízí například stereo reproduktory.
Vivo V80 Lite 5G má ale nastavenou cenu poněkud výš na svou výbavu. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 9 300 Kč. Jakmile se dostane do Evropy, bude muset firma nabídnout něco navíc, nebo cenu snížit. Konkurence je totiž dost silná.
Specifikace Vivo V80 Lite 5G
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 2800 × 1260, až 120 Hz, jas až 3000 nitů (HBM jas 2000 nitů)
- procesor: Dimensity 7360-Turbo, 4 nm, 8 jader (4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz)
- RAM: 8 GB LPDDR4X (+ 8 GB rozšiřitelná)
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- operační systém: Android 16, OriginOS 6
- dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (DSDS)
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
- 2 Mpx (f/2,4)
- přední: 32 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8)
- IP68 + IP69
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi (2,4 GHz, 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C 2,0, OTG
- rozměry a hmotnost: 164,42 × 75,25 × 7,99 mm (Sapphire Blue) / 164,42 × 75,25 × 8,10 mm (Silk White), 197 gramů (Sapphire Blue) / 199 gramů (Silk White)
- baterie a nabíjení: 7050 mAh, 44W rychlé nabíjení
Zdroje: intomobile.com, gizmochina.com
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