Slevy až 48 % na Alza.cz: Klávesnice, rychlé SSD disky, paměťové karty i kabely za výrazně nižší ceny

Modernizace pracovního koutu nebo herního doupěte nemusí nutně znamenat vysoké výdaje. Aktuální slevová nabídka na e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění u celé řady počítačového příslušenství a úložišť. Ve výběru nechybí pokročilé mechanické či ergonomické klávesnice, externí SSD disky, paměťové karty s vysokou přenosovou rychlostí ani propojovací kabely nejnovějších standardů.
Klávesnice pro ergonomickou práci i hraní
Správně zvolená klávesnice má zásadní vliv na komfort při celodenním psaní i na rychlost reakcí ve hrách. V aktuální nabídce zaujmou především ergonomické modely s děleným rozložením, které ulevují zápěstím, špičkové bezdrátové mechanické klávesnice s možností výměny spínačů nebo ultratenké varianty s integrovaným USB-C rozbočovačem pro snadné připojení dalšího příslušenství.
- Rapoo UCK-6001 klávesnice s replikátorem portů – CZ/SK (-30 %)
- Logitech Ergo K860 Wireless Split Keyboard – US INTL (-28 %)
- YENKEE YKB 3800WE MAGNETYPE – US (-26 %)
- Logitech Ergo K860 Wireless Split Keyboard – CZ/SK (-20 %)
- C-TECH Renegade – CZ/SK (-20 %)
- Keychron Q6 Max Swappable RGB Backlight Red Switch Knob Version – Black, CZ/SK (-20 %)
- Logitech G515 TKL Rapid – CZ/SK (-30 %)
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Externí SSD a flash disky
Bezpečné zálohování a rychlé přenášení velkých objemů dat vyžaduje spolehlivé úložiště. Kromě kapesních externích SSD disků s kapacitou až 2 TB, které si hravě poradí se zálohami systémů nebo rozpracovanými video projekty, jsou ve slevě také miniaturní USB-C flash disky, speciální edice k šampionátu FIFA World Cup 2026 či modely s pokročilým hardwarovým šifrováním AES-256.
- SANDISK Portable SSD 1TB FIFA World Cup 2026 Edition (-20 %)
- SANDISK FIFA World Cup 2026 64GB Global Edition (-20 %)
- Kingston IronKey+50 G2 128GB (-15 %)
- SANDISK Extreme Fit USB-C 512GB (-20 %)
- VERBATIM Pocket SSD 2TB černá/modrá (-30 %)
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Paměťové karty pro náročné tvůrce i hráče
Pro natáčení videí ve 4K rozlišení, sekvenční fotografování nebo rozšíření kapacity kapesních herních konzolí a smartphonů jsou nezbytné rychlé paměťové karty. V nabídce figurují jak klasické SDXC karty s kapacitou až 1 TB, tak moderní karty formátu microSDXC včetně nové generace s rozhraním microSD Express.
- Samsung T9 MicroSDXC 512GB (-20 %)
- Samsung T9 MicroSDXC 256GB (-20 %)
- Samsung T9 MicroSDXC 128GB (-20 %)
- Samsung MicroSDXC 512GB P9 Express (-20 %)
- Kingston SDXC 1TB Canvas Select Plus Gen 3 (-15 %)
- Kingston SDXC Canvas Go Plus Gen4 512GB (-20 %)
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Datové, síťové a video kabely
Kvalitní kabeláž tvoří základ stabilního přenosu obrazu, dat i energie. Výrazné slevy se dotkly nabíjecích USB-C kabelů s podporou výkonu až 100 W, špičkových síťových kabelů standardu Cat8 s propustností až 40 Gbit/s pro online hraní bez odezvy i opletených video kabelů pro propojení monitorů a televizorů ve vysokém rozlišení.
- AlzaPower DVI-D Dual Link 3m černý (-46 %)
- AlzaPower Core HDMI 1.4 High Speed 4K 1m bílý (-37 %)
- Vention USB-C to DP 1.2 (Display Port) Cable 1.5M Black (-33 %)
- Vention Cat8 SFTP Gaming Patch Cable 5M Gray Zinc Alloy Type (-33 %)
- Mobile Origin 60W UltraSlim USB-C to USB-C Cable 1 m CB11 Black (-30 %)
- Vention USB 2.0 C Male to C Male 5A Dirt-Resistant Cable 1M White ABS Type (-35 %)
- Vention USB 2.0 C Male to C Male 5A Dirt-Resistant Cable 1.5M Black ABS Type (-35 %)
- Vention Fabric Braided HDMI-A Male to Male HD Cable 16K 3M Gray (-35 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost příslušenství, které doplní každou pracovní i herní sestavu. Pro hráče hledající přesnost a univerzální tvar vhodný pro praváky i leváky je připravena bezdrátová herní myš Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse (-48 %) se senzorem o rozlišení až 16 000 DPI a dlouhou výdrží baterie.
O rychlé doplnění energie nejen pro smartphony, ale i tablety a notebooky se postará kompaktní síťová GaN nabíječka AlzaPower Ultimate X500 67W Černá (-31 %), která disponuje dvěma USB-C porty a jedním klasickým konektorem USB-A.
Kompletní přehled zlevněné elektroniky, počítačového příslušenství a dalších akčních položek je k dispozici přímo na webu Alza.cz, který garantuje spolehlivé doručení a širokou síť výdejních boxů po celé České republice.
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