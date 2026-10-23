Slevy až 48 % na Alza.cz: Klávesnice, rychlé SSD disky, paměťové karty i kabely za výrazně nižší ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 23. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Příslušenství
4 minuty čtení#Příslušenství
Slevy až 48 % na Alza.cz: Klávesnice, rychlé SSD disky, paměťové karty i kabely za výrazně nižší ceny

Modernizace pracovního koutu nebo herního doupěte nemusí nutně znamenat vysoké výdaje. Aktuální slevová nabídka na e-shopu Alza.cz přináší výrazné zlevnění u celé řady počítačového příslušenství a úložišť. Ve výběru nechybí pokročilé mechanické či ergonomické klávesnice, externí SSD disky, paměťové karty s vysokou přenosovou rychlostí ani propojovací kabely nejnovějších standardů.

Klávesnice pro ergonomickou práci i hraní

Správně zvolená klávesnice má zásadní vliv na komfort při celodenním psaní i na rychlost reakcí ve hrách. V aktuální nabídce zaujmou především ergonomické modely s děleným rozložením, které ulevují zápěstím, špičkové bezdrátové mechanické klávesnice s možností výměny spínačů nebo ultratenké varianty s integrovaným USB-C rozbočovačem pro snadné připojení dalšího příslušenství.

Externí SSD a flash disky

Bezpečné zálohování a rychlé přenášení velkých objemů dat vyžaduje spolehlivé úložiště. Kromě kapesních externích SSD disků s kapacitou až 2 TB, které si hravě poradí se zálohami systémů nebo rozpracovanými video projekty, jsou ve slevě také miniaturní USB-C flash disky, speciální edice k šampionátu FIFA World Cup 2026 či modely s pokročilým hardwarovým šifrováním AES-256.

Paměťové karty pro náročné tvůrce i hráče

Pro natáčení videí ve 4K rozlišení, sekvenční fotografování nebo rozšíření kapacity kapesních herních konzolí a smartphonů jsou nezbytné rychlé paměťové karty. V nabídce figurují jak klasické SDXC karty s kapacitou až 1 TB, tak moderní karty formátu microSDXC včetně nové generace s rozhraním microSD Express.

Datové, síťové a video kabely

Kvalitní kabeláž tvoří základ stabilního přenosu obrazu, dat i energie. Výrazné slevy se dotkly nabíjecích USB-C kabelů s podporou výkonu až 100 W, špičkových síťových kabelů standardu Cat8 s propustností až 40 Gbit/s pro online hraní bez odezvy i opletených video kabelů pro propojení monitorů a televizorů ve vysokém rozlišení.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní kategorie stojí za pozornost příslušenství, které doplní každou pracovní i herní sestavu. Pro hráče hledající přesnost a univerzální tvar vhodný pro praváky i leváky je připravena bezdrátová herní myš Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse (-48 %) se senzorem o rozlišení až 16 000 DPI a dlouhou výdrží baterie.

O rychlé doplnění energie nejen pro smartphony, ale i tablety a notebooky se postará kompaktní síťová GaN nabíječka AlzaPower Ultimate X500 67W Černá (-31 %), která disponuje dvěma USB-C porty a jedním klasickým konektorem USB-A.

Kompletní přehled zlevněné elektroniky, počítačového příslušenství a dalších akčních položek je k dispozici přímo na webu Alza.cz, který garantuje spolehlivé doručení a širokou síť výdejních boxů po celé České republice.

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