Alza zlevnila špičkové kávovary a prémiovou zrnkovou kávu

Inovativní technologie dnes prostupují i do segmentu domácí přípravy kávy. Propracované extrakční systémy, intuitivní dotyková rozhraní a pokročilé napěňovací mechanismy umožňují dosáhnout kavárenské kvality v domácích podmínkách. Internetový obchod Alza.cz zařazuje do zvýhodněné nabídky široké portfolio automatických kávovarů, kapslových systémů i výběrových káv.
Automatické kávovary
Automatické kávovary představují vrchol komfortu a technické preciznosti. Integrované mlýnky, inteligentní spařovací jednotky a přesné nastavení parametrů nápoje zaručují stálou kvalitu espressa i mléčných specialit pouhým stisknutím tlačítka.
- Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 (-18 %)
- Philips Café Aromis 8000 Series LatteGo Pro Automatický kávovar EP8757/92 (-17 %)
- Philips Café Aromis 8000 Series LatteGo Pro EP8757/12 (-15 %)
- Philips Café Aromis 8000 Series LatteGo Pro EP8757/20 (-15 %)
- SIEMENS TP607ET8 EQ600 iAroma (-5 %)
- SIEMENS TQ907R05 EQ900 (-25 %)
- SENCOR SES 8500BK (-10 %)
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Kapslové kávovary Nespresso Vertuo
Technologie odstředivé extrakce Centrifusion v systému Nespresso Vertuo rozeznává jednotlivé kapsle podle čárového kódu a automaticky kalibruje optimální parametry spaření. Výsledkem je bohatá pěna a plné tělo kávy v široké škále velikostí šálků.
- De’Longhi Nespresso Vertuo Up White ENV200.W (-25 %)
- NESPRESSO Krups Vertuo Pop Coconut White XN920110P set (-25 %)
- De’Longhi Nespresso Vertuo Up Anthracite & Milk ENV200.GYAE (-26 %)
- Nespresso De’Longhi Vertuo Lattissima White ENV300.W (-25 %)
- Nespresso Sage Creatista Vertuo Black Truffle (-25 %)
- Nespresso Sage Creatista Vertuo Black Stainless Steel (-25 %)
- Nespresso Sage Creatista Vertuo Brushed Stainless Steel (-25 %)
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Zrnková káva
Kvalitní celá kávová zrna zaručují maximální čerstvost a plné rozvinutí aromatických látek přímo při mletí před extrakcí. Široká paleta směsí a jednodruhových káv pokrývá rozmanité chuťové profily od jemných čokoládových tónů až po intenzivní espressové pražení.
- AlzaCafé Honduras Bella Vista, 250g (-25 %)
- Zrnková káva illy 250g BRAZIL (-24 %)
- Tchibo Jihlavanka Crema Intense, 750g, zrnková (-24 %)
- Tchibo Jihlavanka Espresso, 750g, zrnková (-24 %)
- Lavazza Crema Dolce, zrnková, 1000g (-24 %)
- De’Longhi Kimbo Arabica, zrnková, 1000g (-22 %)
- Lucaffé Mamma Lucia, zrnková, 1000g (-14 %)
- Lucaffé Mr. Exclusive, zrnková, 1000g (-13 %)
- Eduscho Espresso Intenso 1000g (-5 %)
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Mletá káva
Předem namletá káva představuje praktické řešení pro rychlou přípravu v pákových i překapávacích kávovarech či moka konvičkách. Speciálně upravené varianty bez kofeinu navíc umožňují vychutnat si autentickou chuť espressa v kteroukoli denní dobu.
- Mletá káva illy 250g bez kofeinu (-27 %)
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Další zajímavé výběry
V kategorii alternativních přístrojů stojí za pozornost pákový kávovar na E.S.E. pody La Piccola SARA Acqua Nera (-15 %), který nabízí kompaktní konstrukci a jednoduchou údržbu. Sortiment doplňuje také překapávací kávovar s integrovaným mlýnkem DOMO DO748K (-15 %), vhodný pro přípravu větších objemů filtrované kávy.
Kompletní sortiment techniky pro přípravu nápojů naleznete na stránkách Alza.cz. Vyberte si špičkové vybavení z nejširší technologické nabídky na Alza.cz a posuňte úroveň své ranní kávy na maximum.
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