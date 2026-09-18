Alza zlevnila špičkové kávovary a prémiovou zrnkovou kávu KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 18. 9. 2026#Smart Home
Alza zlevnila špičkové kávovary a prémiovou zrnkovou kávu

Inovativní technologie dnes prostupují i do segmentu domácí přípravy kávy. Propracované extrakční systémy, intuitivní dotyková rozhraní a pokročilé napěňovací mechanismy umožňují dosáhnout kavárenské kvality v domácích podmínkách. Internetový obchod Alza.cz zařazuje do zvýhodněné nabídky široké portfolio automatických kávovarů, kapslových systémů i výběrových káv.

Automatické kávovary

Automatické kávovary představují vrchol komfortu a technické preciznosti. Integrované mlýnky, inteligentní spařovací jednotky a přesné nastavení parametrů nápoje zaručují stálou kvalitu espressa i mléčných specialit pouhým stisknutím tlačítka.

Kapslové kávovary Nespresso Vertuo

Technologie odstředivé extrakce Centrifusion v systému Nespresso Vertuo rozeznává jednotlivé kapsle podle čárového kódu a automaticky kalibruje optimální parametry spaření. Výsledkem je bohatá pěna a plné tělo kávy v široké škále velikostí šálků.

Zrnková káva

Kvalitní celá kávová zrna zaručují maximální čerstvost a plné rozvinutí aromatických látek přímo při mletí před extrakcí. Široká paleta směsí a jednodruhových káv pokrývá rozmanité chuťové profily od jemných čokoládových tónů až po intenzivní espressové pražení.

Mletá káva

Předem namletá káva představuje praktické řešení pro rychlou přípravu v pákových i překapávacích kávovarech či moka konvičkách. Speciálně upravené varianty bez kofeinu navíc umožňují vychutnat si autentickou chuť espressa v kteroukoli denní dobu.

Další zajímavé výběry

V kategorii alternativních přístrojů stojí za pozornost pákový kávovar na E.S.E. pody La Piccola SARA Acqua Nera (-15 %), který nabízí kompaktní konstrukci a jednoduchou údržbu. Sortiment doplňuje také překapávací kávovar s integrovaným mlýnkem DOMO DO748K (-15 %), vhodný pro přípravu větších objemů filtrované kávy.

Kompletní sortiment techniky pro přípravu nápojů naleznete na stránkách Alza.cz. Vyberte si špičkové vybavení z nejširší technologické nabídky na Alza.cz a posuňte úroveň své ranní kávy na maximum.

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