Nejlepší software na elektronické podepisování dokumentů pro firmy v roce 2026

Elektronické podepisování dokumentů se v roce 2026 stává běžnou součástí firemních procesů. Firmy už nemusí smlouvy tisknout, ručně podepisovat, skenovat a posílat zpět. Moderní nástroje umožňují celý proces provést digitálně, často během několika minut.
Správné řešení ale není pouze náhradou pera a papíru. Může ověřovat totožnost podepisujících osob, uchovávat historii jednotlivých kroků, automatizovat oběh dokumentů a bezpečně archivovat výsledné smlouvy. Při výběru proto záleží na bezpečnosti, právní použitelnosti podpisů, jednoduchosti, možnostech ověření identity, napojení na další firemní systémy a schopnosti zvládnout větší množství dokumentů.
TL;DR
Mezi zajímavá řešení elektronického podepisování pro firmy v roce 2026 patří:
- Legal Systems. AML softwarová platforma, která kromě automatizace AML procesů řeší také automatizaci smluv a digitalizaci elektronických podpisů.
- Dropbox Sign. Zaměřený na jednoduché podepisování a firemní pracovní postupy;
- SignNow. Který nabízí šablony a automatizaci podpisových procesů;
- Foxit eSign. Vhodný zejména pro práci s elektronickými dokumenty;
- OneSpan Sign. Orientovaný na bezpečné podepisování a regulovaná odvětví.
Co je software na elektronické podepisování dokumentů?
Software na elektronické podepisování dokumentů je digitální řešení, které umožňuje firmám připravovat, odesílat a podepisovat dokumenty bez nutnosti jejich tisku, fyzického předávání nebo skenování. Podepisující osoba může dokument obdržet elektronicky a podepsat jej na počítači, telefonu nebo jiném zařízení. Součástí těchto řešení bývají také funkce pro ověřování identity, sledování stavu podpisu a zaznamenávání jednotlivých kroků celého procesu.
Pokročilejší platformy propojují elektronické podepisování také s tvorbou dokumentů, schvalovacími postupy, automatickými připomínkami, archivací a dalšími firemními systémy. Firmy tak mohou digitalizovat celý proces od přípravy smlouvy až po její podepsání a následné uložení. Výsledkem je rychlejší oběh dokumentů, méně manuální administrativy a lepší přehled o smluvních a podpisových procesech.
Nejlepší řešení pro elektronické podepisování dokumentů v roce 2026
|Software
|Nejvhodnější pro
|Hlavní zaměření
|Klíčové možnosti
|Cena
|Legal Systems
|Firmy, které chtějí propojit podpisy s širšími právními a administrativními procesy
|AML, automatizace smluv a digitalizace elektronických podpisů
|Elektronické podpisy, ověření identity, automatizace dokumentů, pracovní postupy, archivace
|Individuální nabídka podle rozsahu řešení
|Dropbox Sign
|Malé a střední firmy hledající jednoduché elektronické podepisování
|Elektronické podepisování a správa podpisových procesů
|Elektronické podpisy, šablony, sledování, ověřování a integrace
|Standard od 17,50 USD za uživatele měsíčně při roční platbě
|SignNow
|Týmy s velkým množstvím opakujících se dokumentů
|Automatizace opakovaných podpisových procesů
|Šablony, hromadné odesílání, vícefázové procesy, ověřování a historie změn
|Business od 8 USD za uživatele měsíčně při roční platbě
|Foxit eSign
|Firmy, které pravidelně pracují s digitálními dokumenty
|Elektronické podepisování a pracovní postupy s dokumenty
|Šablony, více podepisujících, sledování a historie podpisu
|Essentials a Business; Business nabízí neomezené množství zásilek a šablon
|OneSpan Sign
|Větší firmy a organizace s vysokými nároky na bezpečnost
|Bezpečné elektronické podepisování a ověřování identity
|Ověření identity, ochrana dokumentů, historie podpisu, integrace a přizpůsobení
|Professional a Enterprise podle způsobu využití
Legal Systems – pro firmy, které chtějí propojit podpisy s celým smluvním procesem
Co to je?
Legal Systems je česká AML softwarová platforma, která pomáhá firmám digitalizovat a automatizovat klíčové právní a administrativní procesy. Vedle automatizace AML povinností zahrnuje také nástroje pro automatizaci smluv a digitalizaci elektronických podpisů, díky čemuž mohou firmy spravovat více souvisejících procesů v jednom prostředí.
V oblasti elektronického podepisování umožňuje Legal Systems digitalizovat cestu dokumentu od jeho přípravy přes ověření a podpis až po následnou správu. Elektronický podpis tak není izolovanou funkcí, ale součástí širšího řešení, které propojuje AML, práci se smlouvami a digitalizaci podpisových procesů.
Nejvhodnější pro:
Firmy, které nehledají pouze samostatný nástroj na podpis, ale chtějí digitalizovat větší část životního cyklu smlouvy. Využití dává smysl například tam, kde se dokumenty pravidelně vytvářejí, schvalují, podepisují a archivují. Řešení je zajímavé také pro společnosti, které potřebují ověřovat protistrany a spojit podepisování s kontrolami totožnosti nebo interními pracovními postupy.
Hlavní možnosti:
- Elektronické podpisy. Podepisování právně závazných dokumentů na dálku.
- Ověření identity. Podpora Bank iD a dalších způsobů kontroly totožnosti.
- Automatizace dokumentů. Propojení podpisu s přípravou smluv a formulářů.
- Pracovní postupy. Nastavení schvalování a návazných kroků.
- Archivace. Bezpečné ukládání dokumentů a údajů o podpisu.
Strategické výhody: Největší předností je propojení podpisu s dalšími právními procesy. Firma tak nemusí řešit přípravu dokumentu, podpis a ověřování protistrany v několika oddělených nástrojích.
Na co myslet: Pro společnost, která potřebuje pouze příležitostně podepsat několik jednoduchých dokumentů, může být rozsah platformy větší, než skutečně využije.
Cena: Konkrétní firemní nabídka závisí na požadovaném řešení a rozsahu využití.
Dropbox Sign – pro jednoduché a rychlé firemní podepisování
Co to je?
Dropbox Sign je řešení určené k elektronickému podepisování dokumentů, jejich odesílání podepisujícím osobám a sledování stavu podpisů. Podporuje také šablony a napojení na další firemní nástroje. Výhodou je poměrně jednoduché nasazení. Podepsané dokumenty lze ukládat zpět do používaných pracovních prostředí a systém nabízí také možnosti integrace pro firmy s vlastními aplikacemi.
Nejvhodnější pro:
Malé a střední firmy, které potřebují rychle převést běžné podpisové procesy do digitální podoby. Vhodný je například pro obchodní smlouvy, nabídky, personální dokumenty, dohody o mlčenlivosti nebo dokumenty dodavatelů.
Hlavní možnosti:
- Elektronické podpisy. Vzdálené podepisování dokumentů.
- Šablony. Opakované využívání stejných dokumentů.
- Sledování. Přehled o stavu podpisového procesu.
- Ověřování. Možnosti kontroly podepisujících osob.
- Integrace. Napojení na další používané firemní nástroje.
Strategické výhody: Silnou stránkou je jednoduchost a možnost rychlého zavedení bez výrazné změny běžných firemních procesů.
Na co myslet: U složitější správy velkého množství dokumentů mohou některé firmy potřebovat pokročilejší možnosti přizpůsobení.
Cena: Cena se liší podle zvoleného tarifu a firemního využití.
SignNow – pro týmy s opakujícími se podpisovými procesy
Co to je?
SignNow umožňuje vytvářet, odesílat, podepisovat a spravovat dokumenty elektronicky. Nabízí opakovaně použitelné šablony, hromadné odesílání, vícefázové podepisování a podrobnou historii jednotlivých kroků. Platforma podporuje také podmíněná pole, ověřování podepisujících osob a napojení na další firemní systémy.
Nejvhodnější pro:
Firmy, které podepisují větší množství podobných dokumentů a chtějí omezit ruční práci. Dobře se hodí pro obchodní, personální, finanční a provozní týmy, kde se stejné smlouvy nebo formuláře používají opakovaně.
Hlavní možnosti:
- Šablony. Rychlá příprava opakujících se dokumentů.
- Hromadné odesílání. Podpisové žádosti pro větší počet příjemců.
- Vícefázové procesy. Nastavení pořadí podepisujících osob.
- Ověřování. Dodatečné zabezpečení identity podepisujících.
- Historie změn. Přehled o průběhu podpisového procesu.
Strategické výhody: SignNow kombinuje dostupné elektronické podepisování s poměrně rozsáhlými možnostmi automatizace, což pomáhá zejména týmům s vysokým počtem opakovaných dokumentů.
Na co myslet: Pokročilejší nastavení může vyžadovat více času při prvotním zavádění.
Cena: Základní firemní tarif začíná při roční platbě na 8 amerických dolarech za uživatele měsíčně.
Foxit eSign – pro firmy pracující intenzivně s elektronickými dokumenty
Co to je?
Foxit eSign je platforma pro odesílání, podepisování a sledování elektronických dokumentů. Zaměřuje se na jednoduchou práci se soubory a elektronickými podpisy v rámci každodenních firemních procesů. Umožňuje pracovat s více podepisujícími osobami, vytvářet šablony a sledovat průběh jednotlivých podpisů.
Nejvhodnější pro:
Firmy, které pravidelně pracují s dokumenty ve formátu PDF a chtějí elektronické podpisy začlenit do stávajícího způsobu práce. Využití najde u menších podniků i větších týmů s vyšším množstvím podepisovaných dokumentů.
Hlavní možnosti:
- Podepisování dokumentů. Rychlé elektronické uzavírání dokumentů.
- Šablony. Opakované použití připravených podkladů.
- Více podepisujících. Zpracování dokumentů s několika účastníky.
- Sledování. Kontrola stavu odeslaných dokumentů.
- Historie podpisu. Záznam důležitých kroků procesu.
Strategické výhody: Výhodou je především spojení elektronického podepisování s prostředím zaměřeným na každodenní práci s digitálními dokumenty.
Na co myslet: Uživatelská hodnocení upozorňují na omezenější možnosti přizpůsobení některých šablon a pracovních postupů.
Cena: Foxit nabízí individuální i firemní tarify; firemní varianta podporuje neomezené množství podpisových zásilek a šablon.
5. OneSpan Sign – pro firmy s vysokými nároky na bezpečnost
Co to je?
OneSpan Sign je řešení elektronického podepisování zaměřené na firmy a organizace, které kladou velký důraz na bezpečnost, ověřování identity a prokazatelnost podpisového procesu. Systém podporuje různé metody ověření uživatele, ochranu dokumentů proti změnám a podrobnou historii podpisových událostí.
Nejvhodnější pro:
Banky, pojišťovny, finanční společnosti, veřejné instituce a další organizace s přísnými požadavky na bezpečnost. Uplatnění najde také ve velkých společnostech, které potřebují elektronické podpisy integrovat do vlastních systémů.
Hlavní možnosti:
- Ověření identity. Několik způsobů kontroly podepisující osoby.
- Ochrana dokumentu. Rozpoznání neoprávněných změn.
- Historie podpisu. Podrobné zaznamenávání jednotlivých událostí.
- Integrace. Propojení s interními firemními systémy.
- Přizpůsobení. Úprava podpisového procesu podle potřeb organizace.
Strategické výhody: Hlavní předností je důraz na bezpečnost, ověřitelnost a nasazení ve složitých firemních prostředích.
Na co myslet: Pro velmi malé firmy s jednoduchým podpisovým procesem může být řešení zbytečně rozsáhlé.
Cena: OneSpan nabízí profesionální a podnikový tarif, přičemž konkrétní cena závisí na způsobu nasazení a rozsahu využití.
Proč důvěřovat našim recenzím programových řešení?
Při hodnocení se nesoustředíme pouze na množství dostupných funkcí nebo jejich seznam na stránkách poskytovatele. Zajímá nás především to, jak jednotlivá řešení fungují v reálném firemním prostředí a zda dokážou skutečně zjednodušit každodenní práci s dokumenty. Porovnáváme možnosti elektronického podepisování, ověřování identity, automatizace procesů, integrace s dalšími systémy, zabezpečení a správy dokumentů. Zohledňujeme také veřejně dostupné informace poskytovatelů, způsob využití jednotlivých funkcí a zkušenosti uživatelů.
Naším cílem není označit jeden nástroj za univerzálně nejlepší řešení pro každou společnost. Firmy se liší velikostí, počtem podepisovaných dokumentů, interními procesy, požadavky na zabezpečení i potřebou propojení s dalšími systémy. Proto se snažíme především ukázat hlavní rozdíly mezi jednotlivými platformami, jejich možnosti a oblasti, pro které jsou nejvhodnější. Díky tomu mohou firmy jednotlivá řešení lépe porovnat a vybrat si software, který odpovídá jejich konkrétním potřebám.
Jak jsme hodnotili řešení elektronického podepisování pro rok 2026?
Při porovnávání jsme se zaměřili na celý podpisový proces, nikoli pouze na možnost vložit podpis do dokumentu. Důležitá byla také použitelnost při každodenním firemním provozu.
- Bezpečnost a právní použitelnost. Posuzovali jsme ochranu dokumentů, záznamy o podpisu a možnosti ověřování identity. Pro firmy je důležité, aby byl průběh podpisu zpětně dohledatelný.
- Automatizace. Hodnotili jsme šablony, schvalování a opakované procesy. Čím více kroků lze automatizovat, tím méně ruční administrativy zůstává zaměstnancům.
- Použitelnost. Podepisování musí být jednoduché nejen pro zaměstnance, ale také pro klienty a obchodní partnery.
- Integrace. Zohlednili jsme možnost propojení podpisů s dalšími firemními systémy a správou dokumentů.
Jaké jsou výhody elektronického podepisování dokumentů?
Rychlejší uzavírání smluv
Dokument není nutné tisknout ani posílat poštou. Protistrana jej může podepsat odkudkoli. Firma tak může výrazně zkrátit dobu mezi přípravou a uzavřením smlouvy. Proces je zároveň snadněji kontrolovatelný.
Méně administrativy
Automatické připomínky, šablony a sledování stavu omezují ruční úkony. Zaměstnanci nemusí opakovaně kontrolovat poštu nebo dohledávat podepsané kopie. Dokumenty lze uchovávat na jednom místě. Tím se snižuje také riziko chyb.
Lepší přehled
Elektronické systémy zaznamenávají, kdo dokument obdržel, otevřel nebo podepsal. Firma tak snadněji zjistí, kde se konkrétní smlouva nachází. To usnadňuje kontrolu i následnou archivaci. Přehled je důležitý zejména při větším objemu dokumentů.
Vyšší bezpečnost dokumentů
Elektronické podepisování může nabídnout bezpečnější způsob práce s dokumenty než jejich posílání v papírové podobě. Moderní řešení mohou využívat ověřování identity, časová razítka nebo záznamy o jednotlivých krocích podpisového procesu. Firma tak získává lepší kontrolu nad tím, kdo dokument podepsal a kdy k podpisu došlo. Zároveň lze snížit riziko ztráty důležitých dokumentů.
Jednodušší podepisování na dálku
Elektronický podpis umožňuje dokončit smluvní proces bez nutnosti osobního setkání. Zaměstnanci, zákazníci i obchodní partneři mohou dokumenty podepisovat z různých míst a zařízení. To je praktické zejména pro firmy spolupracující s klienty nebo týmy v různých regionech. Podepisování se tak může lépe přizpůsobit běžným digitálním pracovním procesům.
Nejčastější typy řešení elektronického podepisování
První skupinu tvoří jednoduché nástroje pro elektronické podepisování, které se zaměřují především na rychlé odeslání dokumentu a získání podpisu od jedné nebo více osob. Obvykle nabízejí základní funkce, jako jsou šablony dokumentů, sledování stavu podpisu, automatické připomínky nebo jednoduchá správa podepsaných souborů. Jsou vhodné zejména pro menší firmy a týmy, které nepotřebují složité schvalovací procesy a chtějí především nahradit tisk, ruční podpis a skenování dokumentů.
Druhou skupinu představují komplexnější platformy, které propojují elektronické podepisování s celým životním cyklem dokumentu. Vedle samotného podpisu mohou podporovat tvorbu dokumentů, interní schvalování, ověřování identity podepisujících osob, automatizaci pracovních postupů a následnou archivaci. Třetí kategorií jsou podniková řešení určená především pro větší organizace a regulovaná odvětví, kde jsou zásadní vysoká úroveň zabezpečení, pokročilé možnosti integrace a zpracování velkého množství dokumentů. Takové platformy se často stávají součástí širší firemní infrastruktury a propojují podpisové procesy s dalšími interními systémy.
Nejdůležitější funkce při výběru systému pro elektronické podepisování dokumentů
Při výběru systému pro elektronické podepisování dokumentů je důležité zaměřit se nejen na samotnou možnost přidat podpis, ale také na celý proces práce s dokumentem. Kvalitní řešení by mělo usnadnit přípravu a odesílání dokumentů, ověření podepisujících osob, sledování jednotlivých kroků i následnou správu podepsaných souborů. Konkrétní požadavky se přitom mohou lišit podle velikosti firmy, množství dokumentů a složitosti interních procesů.
Ověření identity podepisujících
Systém by měl nabízet spolehlivé možnosti ověření toho, kdo dokument skutečně podepisuje. U citlivějších dokumentů mohou být důležité pokročilejší metody ověřování identity a dodatečné bezpečnostní prvky.
Automatizace podpisových procesů
Šablony, automatické připomínky a předem nastavené pořadí podepisujících mohou výrazně omezit množství manuální práce. Automatizace je obzvlášť užitečná pro firmy, které pravidelně zpracovávají větší množství podobných smluv a formulářů.
Sledování a historie dokumentů
Důležitou funkcí je možnost sledovat, zda byl dokument odeslán, otevřen nebo podepsán. Podrobná historie jednotlivých kroků zároveň poskytuje firmě lepší přehled o celém podpisovém procesu a usnadňuje následnou kontrolu.
Integrace s firemními systémy
Řešení by mělo být možné propojit s nástroji, které firma již používá pro správu dokumentů, zákazníků nebo dalších procesů. Dobrá integrace omezuje nutnost ručního přenášení údajů mezi různými systémy a pomáhá vytvořit plynulejší pracovní postup.
Bezpečnost a správa dokumentů
Systém by měl chránit citlivé údaje během podepisování i následného ukládání dokumentů. Při výběru je proto vhodné posoudit možnosti zabezpečení, archivace, řízení přístupu a ochrany dokumentů před neoprávněnými změnami.
Jak vybrat správné řešení pro vaši firmu?
Výběr vhodného řešení by měl vycházet především z toho, jak vaše firma s dokumenty skutečně pracuje. Jiný nástroj potřebuje malá společnost podepisující několik smluv měsíčně a jiný organizace, která zpracovává tisíce dokumentů, využívá několik úrovní schvalování a potřebuje propojení s dalšími systémy. Před rozhodnutím proto doporučujeme zmapovat současný proces a určit funkce, které mohou přinést největší úsporu času a administrativy.
- Zmapujte celý podpisový proces. Určete, kdo dokument vytváří, kontroluje, schvaluje, odesílá a nakonec podepisuje. Díky tomu snadněji poznáte, zda vám stačí jednoduchý podpisový nástroj, nebo potřebujete komplexnější platformu s automatizovanými pracovními postupy.
- Prověřte možnosti ověření identity. U důležitějších nebo citlivějších dokumentů může být zásadní spolehlivé ověření podepisující osoby. Zjistěte proto, jaké způsoby ověřování dané řešení nabízí a zda odpovídají typu dokumentů, se kterými vaše firma pracuje.
- Zkontrolujte možnosti integrace. Elektronické podepisování by nemělo vytvářet další izolovaný proces uvnitř firmy. Pokud používáte systémy pro správu zákazníků, dokumentů nebo další podnikové nástroje, ověřte si, zda s nimi lze vybranou platformu jednoduše propojit.
- Zvažte automatizaci a růst firmy. Myslete nejen na současný počet dokumentů, ale také na to, jak se mohou vaše potřeby v budoucnu změnit. Šablony, automatické připomínky, schvalovací postupy a hromadné zpracování dokumentů mohou být při rostoucím objemu práce výraznou výhodou.
- Porovnejte celkové náklady. Nezaměřujte se pouze na základní cenu předplatného. Do výsledných nákladů mohou vstupovat také počet uživatelů, množství podpisů, pokročilé ověřování identity, integrace, úložiště nebo další doplňkové služby.
Závěr
Elektronické podepisování v roce 2026 není pouze způsob, jak odstranit papír. Správně zvolená platforma může zrychlit uzavírání smluv, omezit administrativu a vytvořit lépe kontrolovatelný dokumentový proces. Legal Systems přistupuje k podpisům jako k součásti širší digitalizace smluv a umožňuje je propojit například s automatizací dokumentů, ověřováním identity a dalšími kroky. Dropbox Sign, SignNow, Foxit eSign a OneSpan Sign představují další možnosti s různým zaměřením na jednoduchost, automatizaci, práci s dokumenty nebo bezpečnost. Před výběrem je proto vhodné vycházet především z vlastního způsobu práce. Důležitější než počet funkcí je to, zda řešení odpovídá skutečnému objemu dokumentů, bezpečnostním požadavkům a procesům firmy.
Často kladené otázky
Co je elektronický podpis?
Elektronický podpis je digitální způsob potvrzení dokumentu a identity podepisující osoby. V závislosti na typu podpisu a konkrétním procesu může mít různé úrovně zabezpečení a právní síly. Před použitím je vhodné ověřit požadavky vztahující se na daný dokument.
Je elektronicky podepsaný dokument právně platný?
Elektronicky podepsané dokumenty mohou být právně závazné, pokud splňují příslušné zákonné požadavky. Ne každý právní úkon však lze vyřešit stejným typem elektronického podpisu. U specifických dokumentů je proto nutné ověřit požadovanou formu.
Je elektronické podepisování bezpečné?
Moderní platformy využívají šifrování, ověřování identity a záznamy o průběhu podpisu. Úroveň ochrany se však mezi jednotlivými poskytovateli liší. Při výběru je proto vhodné kontrolovat konkrétní bezpečnostní mechanismy.
Potřebuje podepisující osoba instalovat zvláštní program?
U mnoha současných řešení nikoli. Dokument lze často otevřít a podepsat přímo v internetovém prohlížeči na počítači nebo telefonu. Legal Systems například uvádí, že není nutná instalace zvláštní aplikace ani certifikátu.
Lze elektronické podpisy propojit s automatizací smluv?
Ano. Některé platformy umožňují navázat podpis přímo na vytvoření dokumentu, jeho schválení a archivaci. Tím lze vytvořit souvislý digitální proces od přípravy smlouvy až po její uzavření.
Jaké řešení elektronického podpisu je vhodné pro firmu?
Záleží především na množství dokumentů, požadované úrovni ověření identity, počtu uživatelů a potřebných integracích. Menším týmům může stačit jednoduché podpisové řešení, zatímco větší společnosti mohou potřebovat automatizaci, pokročilé ověřování a napojení na další firemní systémy.
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
Komentáře