Grafiku do trouby, Apple AirPods Max do mrazáku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Možná jste už zaslechli radu, že nefungující grafickou kartu máte na chvíli nechat zapéct v troubě. Šlo o to, že v troubě se jednotlivé spoje roztavily teplem a následně došlo k propojení komponent. Grafika tak mohla fungovat dál, ale nejedná se o univerzální návod. Spíše poslední pokus, jak zachránit grafickou kartu, než ji vyhodíte. Něco podobného je i u Apple AirPods Max.
Zmrazit Apple AirPods Max?
Toto samozřejmě neberte jako návod na opravování, ani to není nic, co bychom mohli doporučit, ale je zde uživatelský tutoriál, jak obnovit Apple AirPods Max v jakékoliv verzi. Někteří uživatelé si mohou stěžovat na komplikace se zvukem, nebo dokonce baterií. V tom prvním případě se má jednat o spoje mezi náušníky a mostem, které se teplem roztahují, jelikož jsou z kovu. Případně zde může docházet k opotřebení plastu.
Komunita na internetu radí, abyste v takovém případě dali Apple AirPods Max do mrazáku minimálně na 20 minut. Tento teplotní šok způsobí, že se materiály smrsknou a kontakty dolehnou na svá místa, případně dojde k jinému smrštění. Tento návod má pomáhat i v případě problémů s baterií. Právě tento rychlý teplotní přechod způsobí snížení napětí, což detekují vnitřní senzory a dojde k absolutnímu restartu Apple AirPods Max.
Ani jednu věc nedoporučujeme, zejména pokud máte sluchátka v záruce. Pokud máte po ní, tak stejně něco takového neradíme, jelikož teplotní šok, zejména v případě kovu, může způsobit kondenzaci vody, takže by došlo k poškození elektroniky. Do něčeho takového se můžete pustit těsně před tím, než hodláte sluchátka vyhodit. Tedy jako poslední možnost záchrany.
Zdroje: linkedin.com, reddit.com, reddit.com, reddit.com, tweaktown.com, howtogeek.com
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