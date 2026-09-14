Google Mapy v Android Auto opravují ukazatel rychlosti a přidávají nové zobrazení

Zdroj: Jiří Bartál
V červenci jsme vás informovali, že Google Mapy v Android Auto vracejí ukazatel aktuální rychlosti, ale mnoho uživatelů poznamenalo v poslední době, že novinka zmizela a již se nezobrazila. Konečně zde máme rozuzlení a také vylepšení.
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Nejen aktuální rychlost
Pokud jde o nedostupnost ukazatele aktuální rychlosti a maximální rychlosti, tak se nejednalo o záměr. Jednalo se o chybu, kterou se navíc podařilo vyřešit. Informoval o tom Mishaal Rahman z Googlu. Chvíli tedy trvalo, než se podařilo objevit chybu, ale to ještě neznamená, že když došlo k opravě, tak se vám ihned ukazatele zobrazí. Rozšíření bude trvat nějakou chvíli.
Můžeme být tedy rádi za vysvětlení, ale nyní si budou muset uživatelé počkat, než se novinka dostane do jejich aplikací. Mishaal Rahman ale také uvedl, že se na funkci zapracovalo a nově se bude také zobrazovat i v případě, že nemáte nastavenou navigaci, tedy cíl. Ukazatel rychlosti a maximální povolené bude i v režimu volné jízdy, tedy při jednoduchém zapnutí Google Map v Android Auto.
Není jasné, jestli oprava a nové zobrazení spolu přímo souvisí a dostane se vše v jednu chvíli mezi uživatele, nebo se budou šířit nezávisle. Bohužel rozšiřování novinek v Android Auto není nikterak rychlé, takže někteří z nás si budou muset počkat i několik týdnů.
Zdroje: reddit.com, reddit.com, 9to5google.com
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