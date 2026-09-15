MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

• 15. 9. 2026#Ostatní
MediaTek představil Dimensity 9600 Pro a 9600M. Vlajkový čip sází na 2nm proces a nová jádra Arm C2

Zdroj: Mediatek

Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou představení nových mobilů iPhone 18 Pro (Max) a iPhone Duo s novým procesorem Apple A20, ale nyní přišla řada na procesory pro Androidy. Začíná společnost MediaTek se svými novinkami Dimensity 9600 Pro a Dimensity 9600M.

Hlavně Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro nyní bude hrát hlavní roli u nejvýkonnějších smartphonů. Specifikace vypadají velmi dobře, ale můžeme začít například výrobním procesem. Mediatek nasadil 2nm technologii, takže se zlepšila efektivita i výkon. Došlo také k posunu u použitých jader, kde společnost nasadila novinky Arm C2 v konfiguraci 2+3+3, přičemž jsou použita dvě nejvýkonnější jádra.

Pokud bychom porovnávali Dimensity 9600 Pro a Dimensity 9500, tak novinka má:

  • +14 % celkový nárůst výkonu na úrovni čipu
  • −23 % snížení celkové spotřeby energie
  • +17 % výkon na jedno jádro (Single-core v Geekbench 6.4: 4 276 vs. 3 666 bodů)
  • +15 % vícejádrový výkon (Multi-core v Geekbench 6.4: 12 650 vs. 11 014 bodů)
  • −37 % spotřeba u super-výkonných jader (C2-Ultra)
  • −61 % spotřeba vícejádrové části při srovnatelném špičkovém výkonu
  • +27 % špičkový grafický výkon
  • +100 % (2× vyšší) rychlost sekvenčního čtení a zápisu (UFS 5.0 vs. dvoukanálové UFS 4.0)

I ostatní specifikace doznaly vylepšení a například operační paměti mohou být i typu LPDDR6. V případě úložišť mohou používat výrobci UFS 6.0.

Chip Desktop Size 9600 M Dimensity 9600 Pro Desktop

Zdroj: Mediatek

Je zajímavé, že Dimensity 9600 Pro má o něco horší jednu vlastnost. Maximální rozlišení foťáku je 200 MPx, ale asi to bude bohatě stačit. Firma se zaměřila i na AI operace, což je vidět na použití duálního NPU pro efektivnější zpracování takových požadavků. Dá se tedy předpokládat, že Dimensity 9600 Pro zvládne lépe lokální modely umělé inteligence.

Současně MediaTek představil také Dimensity 9600M. Z pohledu klíčových hardwarových parametrů jde o prakticky totožný čip jako původní Dimensity 9500 – novinky se odehrály především na softwarové úrovni, kde tento model přináší lepší optimalizaci pro AI operace a plynulejší běh aplikací v systému.

Porovnání Dimensity 9600 Pro, Dimensity 9600M, Dimensity

ParametrDimensity 9600 ProDimensity 9600MDimensity 9500
Výrobní proces2nmNespecifikováno3nm
Konfigurace CPU8 jader (2+3+3):
• 2× Arm C2-Ultra (2 MB L2)
• 3× Arm C2-Pro (1 MB L2)
• 3× Arm C2-Pro (512 KB L2)		8 jader (1+3+4):
• 1× Arm C1-Ultra (2 MB L2)
• 3× Arm C1-Premium (1 MB L2)
• 4× Arm C1-Pro (512 KB L2)		8 jader (1+3+4):
• 1× Arm C1-Ultra (2 MB L2)
• 3× Arm C1-Premium (1 MB L2)
• 4× Arm C1-Pro (512 KB L2)
Mezipaměť (Cache)16 MB L3 + 10 MB SLC16 MB L3 + 10 MB SLC16 MB L3 + 10 MB SLC
Grafický procesor (GPU)Arm Mali-G2 Ultra NXArm Mali-G1 Ultra MC12Arm Mali-G1 Ultra MC12
AI jednotka (NPU)Duální NPU:
• MediaTek NPU 1090
• Super Efficient NPU 2.0		MediaTek NPU 990 (Generativní AI, Agentic AI)MediaTek NPU 990 (Generativní AI, Agentic AI)
Typ operační paměti (RAM)LPDDR6 10667 / LPDDR5X 10667LPDDR5X 10667LPDDR5X 10667
Typ úložištěUFS 5.0UFS 4.1 (4-lane)UFS 4.1 (4-lane)
Max. rozlišení fotoaparátuAž 200 MPxAž 320 MPxAž 320 MPx
Záznam videa• 8K při 60 fps
• 4K 60 fps 96dB HDR / sémantické zpracování
• 4K 120 fps s EIS
• 4K 240 fps zpomalené záběry		• 8K při 60 fps (7690 × 4320)
• 4K 120 fps s EIS
• 4K 60 fps filmový režim		• 8K při 60 fps (7690 × 4320)
• 4K 120 fps s EIS
• 4K 60 fps filmový režim
Kódování videa (Encode)• 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC)
• 8K 60 fps, 8-bit (HEVC)		• 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC)
• 8K 60 fps, 8-bit (HEVC)		• 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC)
• 8K 60 fps, 8-bit (HEVC)
Dekódování videa (Decode)8K 60 fps, 10-bit (VVC / HEVC / AVC / VP9 / AV1)8K 60 fps, 10-bit (HEVC / AVC / VP9 / AV1)8K 60 fps, 10-bit (HEVC / AVC / VP9 / AV1)
Podpora displejeWQHD+ až 180 Hz;
Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold)		WQHD+ až 180 Hz;
Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold)		WQHD+ až 180 Hz;
Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold)
Mobilní sítě (5G/4G)3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1);
Triple SIM Triple Active (TSTA), Dual Data		3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1);
Dual SIM Dual Active (DSDA), Dual Data		3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1);
Dual SIM Dual Active (DSDA), Dual Data
Wi-FiWi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s)Wi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s)Wi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s)
BluetoothVerze 6.2 (duální engine, až 12 Mb/s)Verze 6.0 (duální engine, až 12 Mb/s)Verze 6.0 (duální engine, až 12 Mb/s)
Satelitní systémy (GNSS)GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS (vč. L1CB), NavICGPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavICGPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

Zdroje: mediatek.com, mediatek.com, mediatek.com, gizmochina.com, gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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