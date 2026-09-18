ColorOS 17 přichází: Oppo zveřejnilo seznam 103 zařízení pro aktualizaci

Zdroj: Oppo
Čínské společnosti zpravidla představí novou verzi systému pro domácí trh, jelikož nemusí implementovat Google služby a aplikace. S nějakým časovým odstupem se pak dostane na globální trh varianta s kompletní výbavou. Rozdíly jsou trochu větší, mnohdy v AI funkcích, aplikacích a dalších součástech. I tak se minimálně dozvíme, které mobily dostanou aktualizaci. Nyní zde máme seznam od společnosti Oppo.
ColorOS 17 s Androidem 17
Nová verze ColorOS 17 je postavená na Androidu 17, tedy ve většině případů. Některé levnější modely mohou dostat ColorOS 17, ale třeba se starším systémem. Není to ale obvyklé. Na videu níže si jde všimnout, že se Oppo nechalo inspirovat v designu systémem iOS, ale to je již celkem běžné.
Oppo má v plánu aktualizovat dle oficiálního seznamu na svých stránkách 103 zařízení. Některé modely nejsou u nás dostupné, jiné naopak mají odlišné označení. I tak si asi najdete své zařízení v seznamu níže. Je zde jedna zajímavost. Seznam obsahuje nejen smartphony Oppo. Najdete v něm i OnePlus a Realme, jelikož tyto značky spadají pod Oppo.
Aktualizace se prvně rozběhnou v říjnu v Číně. K nám asi dorazí se zpožděním několika týdnů nebo pár měsíců.
Potvrzená zařízení
- 1. vlna
- OPPO Find: Find N6, Find N6 (satelitní verze), Find N5, Find N5 (satelitní verze), Find X9 Ultra, Find X9 Ultra (satelitní verze), Find X9s Pro, Find X9 Pro, Find X9 Pro (satelitní verze), Find X9, Find X8 Ultra, Find X8 Ultra (satelitní verze), Find X8s+, Find X8s, Find X8 Pro, Find X8 Pro (satelitní verze), Find X8
- OPPO Reno: Reno16 Pro, Reno16
- Tablety OPPO: Pad 5 Pro, Pad Mini, Pad Mini Soft Light Edition
- OnePlus: OnePlus 15, OnePlus 15T, OnePlus 13, OnePlus 13T, OnePlus Pad 3 Pro
- OnePlus Ace: Ace 6, Ace 6 Ultimate Edition, Ace 6T, Ace 6T Genshin Impact Edition
- Realme: GT8 Pro, GT8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, GT8, GT7 Pro, GT7 Pro Racing Edition, Neo8
- 2. vlna
- OPPO Find: Find N3, Find N3 Collector’s Edition, Find N3 Flip, Find X7 Ultra, Find X7 Ultra (satelitní verze), Find X7
- OPPO Reno: Reno15 Pro, Reno15, Reno15c, Reno14 Pro, Reno14
- OPPO řada K: K15 Pro+, K15 Pro, K15
- Tablety OPPO: Pad 6, Pad 6 Soft Light Edition, Pad 5, Pad 5 Soft Light Edition, Pad 4 Pro
- OnePlus: OnePlus 12, Ace 5 Pro, Ace 5, Ace 5 Ultimate Edition, Ace 5 Racing Edition, Turbo 6V, Turbo 6, OnePlus Pad 2 Pro, OnePlus Pad 2
- Realme: GT5 Pro, GT7, GT7 Aston Martin F1 Limited Edition, Neo7, Neo7 Limited Edition, Neo7 Turbo, Neo7 SE, Realme 15 Pro, Realme 15, Realme 15T
- 3. vlna
- OPPO Find: Find X6 Pro, Find X6
- OPPO Reno: Reno13 Pro, Reno13
- OPPO řada K: K13 Turbo Pro, K13 Turbo, K12s
- Tablety OPPO: Pad Air5, Pad Air5 Soft Light Edition, Pad 3 Pro, Pad 3
- OnePlus: OnePlus 11, OnePlus 11 Jupiter Rock Custom Edition, Ace 3 Pro, Ace 3, Ace 3 Genshin Impact Edition, Ace 3V, Turbo 6X Pro, Turbo 6X, OnePlus Pad Pro, OnePlus Pad
- Realme: GT6, GT Neo6, GT Neo6 SE, Neo7x, Realme 14 Pro+, Realme 14 Pro, Realme 14, Realme V70, Realme V70s
- 4. vlna
- OPPO Find: Find N2, Find N2 Flip
Zdroje: coloros.com, oppo.com, androidheadlines.com
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