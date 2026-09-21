Vivo přináší na český trh modely X500 Pro, Max a skládačku Fold 6: Známé jsou ceny i dostupnost

Zdroj: Vivo7
Aktualizováno 27. 10.
Před měsícem Vivo potvrdilo, že na náš trh dorazí několik novinek a nyní se dozvídáme ceny a další podrobnosti. Předobjednávky startují již dnes a budou trvat až do 15. listopadu. Přímý prodej je naplánovaný na 16. listopadu, tedy co se týče některých modelů nebo variant. Ty nejvybavenější budou dostupné od 1. prosince, jako třeba X500 Pro Max 1TB Giftpack. U některých modelů je dokonce i objektiv navíc. Také se nabídnou výkupní bonusy (až 3000 Kč) nebo prodloužená záruka o jeden rok.
- X500 Pro Max
- 1TB Giftpack
- Běžná cena (RRP): 60 999 Kč (2 549 EUR)
- Akce: slevový kód 2 000 Kč
- Promo cena: 58 999 Kč (2 459 EUR)
- Dárek: 90W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 1. prosince
- 512GB Giftpack
- Běžná cena (RRP): 48 999 Kč (2 049 EUR)
- Akce: slevový kód 2 000 Kč
- Promo cena: 46 999 Kč (1 959 EUR)
- Dárek: 90W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 1. prosince
- 512GB Standalone (samostatný telefon)
- Běžná cena (RRP): 42 999 Kč (1 799 EUR)
- Akce: slevový kód 1 000 Kč
- Promo cena: 41 999 Kč (1 749 EUR)
- Dárek: 90W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 16. listopadu
- 256GB Standalone (samostatný telefon)
- Běžná cena (RRP) / Promo cena: 39 999 Kč (1 669 EUR)
- Dárek: 90W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 16. listopadu
- 1TB Giftpack
- X500 Pro
- 256GB Standalone (samostatný telefon)
- Běžná cena (RRP) / Promo cena: 33 999 Kč (1 419 EUR)
- Akce: slevový kód na 50% slevu na sadu objektivu (Lens kit) + sada příslušenství (acc kit) a popruh (strap) zdarma
- Dárek: 90W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 16. listopadu (telefon a nabíječka), 1. prosince (objektiv, příslušenství a popruh)
- 256GB Standalone (samostatný telefon)
- X Fold 6
- 512GB
- Běžná cena (RRP): 52 999 Kč (2 209 EUR)
- Akce: slevový kód 2 000 Kč
- Promo cena: 50 999 Kč (2 129 EUR)
- Dárek: 100W nabíječka zdarma
- Dostupnost: 16. listopadu
- 512GB
Původní článek 21. 9.
Vivo představuje každý měsíc mnoho mobilů a dost často se stává, že na uvedení v Evropě si v některých případech musíme dlouho počkat. Tentokrát firma udělala výjimku a máme zde nejen čínskou premiéru novinek Vivo X500 Pro a Vivo X500 Pro Max, ale také potvrzení příchodu na český trh.
Max jako nový trend
V podstatě se jedná o top modely, jelikož oba kousky mají nejnovější procesory od Mediateku, tedy Dimensity 9600 Pro. Na ostatních specifikacích se také nešetřilo, a to ani u foťáků. Vivo spolupracovalo s firmami ZEISS a Sony, přičemž se nešetřilo na megapixelech.
Vivo X500 Pro a Vivo X500 Pro Max splňují certifikace IP68 a IP69, mají jasné displeje a také velmi rychlé, dosahují na 144Hz obnovovací frekvence. Novinky se hlavně liší velikostmi displejů a také kapacitami baterií. Vivo X500 Pro je vybaveno kapacitou 6510 mAh a Vivo X500 Pro Max má pak 7800 mAh. V obou případech je k dispozici i bezdrátové nabíjení.
Máme potvrzeno, že Vivo X500 Pro a Vivo X500 Pro Max přijdou i na evropský trh na konci dalšího měsíce, uvedení je naplánované na 27. října. Současně se také dočkáme i vivo X Fold6. Předobjednávky budou zahájeny 16. října. Na oficiální české ceny, případně ty evropské si tedy chvíli počkáme.
Specifikace vivo X500 Pro
- displej: 6,36 palců (16,15 cm), 2660 × 1216 pixelů (459 ppi), Q11 AMOLED, 1–144 Hz, lokální jas až 4500 nitů, barevný gamut P3
- procesor: Dimensity 9600 Pro, 8 jader (2 × 4,55 GHz + 3 × 4,35 GHz + 3 × 3,1 GHz), 2nm výrobní proces
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
- úložiště: 256/512 GB UFS 4,1
- Operační systém: Android 17, OriginOS 7
- Dual SIM: 2 nano SIM (Dual SIM Dual Active)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57)
- 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0)
- 64 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/2,52)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57)
- IP68 + IP69
- 3D ultrazvukový jednobodový senzor otisků prstů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz, 2×2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 6,0, GPS (A-GPS), NFC, OTG, infračervený vysílač, USB-C (USB 3,2)
- rozměry a hmotnost: 151,78 × 71,92 × 7,95 mm (Black) / 8,12 mm (White), 192 gramů (Black) / 197 gramů (White)
- baterie a nabíjení: 6510 mAh (jmenovitá 6305 mAh), 90W drátové nabíjení FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení FlashCharge
Specifikace vivo X500 Pro Max
- displej: 6,85 palců (17,42 cm), 3168 × 1440 pixelů (507 ppi), AMOLED (Q11), 1–144 Hz, jas až 4400 nitů, P3
- procesor: Dimensity 9600 Pro, 8 jader (2 × 4,55 GHz + 3 × 4,35 GHz + 3 × 3,1 GHz), 2 nm
- RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra (+ až 24 GB virtuálně)
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17, OriginOS 7
- Dual SIM: 2× nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, 8K video)
- 50 Mpx (širokoúhlý, f/2,0)
- 200 Mpx (periskopický, f/2,67)
- přední: 50 Mpx (f/2,0)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,57, 8K video)
- IP68 + IP69
- 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (2,4/5/6 GHz, 2×2 MIMO, MU-MIMO), Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, NFC, OTG, infračervený vysílač, USB-C (USB 3.2)
- rozměry a hmotnost: 163,32 × 76,82 × 7,95/8,12 mm, 224/228 gramů
- baterie a nabíjení: 6750 mAh (jmenovitá 6570 mAh), 90W drátové nabíjení FlashCharge, 40W bezdrátové nabíjení FlashCharge
Zdroj: Tisková zpráva
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Komentáře
Martin Jeřábek21. 9. 2026, 19:14
X500 Pro má 8000mAh baterii dle prezentace od Vivo
Přemysl Vaculík21. 9. 2026, 19:31
Materiály, co jsme dostali k evropským modelům, má 7800 mAh.
Martin Jeřábek22. 9. 2026, 10:56
All the phones on Vivo X500 Series will launch globally with less than 7000mAh🔋‼️
Vivo V2622 , possibly Vivo X500 :
• Rated🔋capacity : 5180mAh
Vivo V2621 , possibly Vivo X500 Pro :
• Rated🔋capacity : 6305mAh
Vivo V2610 , Vivo X500 Pro Max :
• Rated🔋capacity : 6570mAh a tohle bude globální
Přemysl Vaculík22. 9. 2026, 14:17
Jak říkám, dostali jsme materiály přímo od Vivo. Pokud později uvedou, že evropská verze bude mít méně, uvedeme to, ale zatím vycházíme z oficiálního vyjádření.
Martin Jeřábek22. 9. 2026, 15:05
Tohle jsou z EU certifikátu
https://x.com/Gadgetsdata/status/2102273331873603605
Přemysl Vaculík22. 9. 2026, 15:06
Ano, chápu, a asi to tak bude, ale oficiální informace mám od výrobce. Dokud toto neuvede přímo Vivo, tak to nejsou oficiální informace.
Martin Jeřábek22. 9. 2026, 15:18
Ok, rozumím.