Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

• 15. 9. 2026#iOS
Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

Zdroj: Apple

Apple aktuálně nabízí v předobjednávkách nové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. Mezitím již vydal novou verzi systému pro iPhony, tedy iOS 27, ale také jsme se dočkali dalších mobilních systémů, tedy iPadOS 27 a watchOS 27.

Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone

iPadOS 27

Seznam novinek je dlouhý a dotýká se i designu, tedy jeho modifikace, ale asi mezi ty klíčové novinky patří například až 5x rychlejší přenos souborů na externí disk a optimalizace plánovače CPU. Vývojáři se také zaměřili na plynulejší přechody mezi Wi-Fi a mobilními daty. Sice i na oficiálních stránkách firma láká na Apple Intelligence, ale její plnohodnotné využití je v EU omezené.

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Zdroj: Apple

Seznam novinek

  • Apple Intelligence a úprava médií
    • Prostorové přerámování kompozice a rozšíření záběru fotografií.
    • Vylepšený nástroj Vyčistit pro odstranění nežádoucích objektů.
    • Generování a úpravy obrázků v nástroji Image Playground.
  • Systémové aplikace
    • Safari: Automatické seskupování panelů podle témat a sledování změn na webech (funkce Oznámit).
    • Hesla: Automatická detekce a aktualizace slabých či uniklých hesel.
    • Zprávy a Mail: Kontextové návrhy rychlých akcí (vytvoření události, vyhledání fotky).
    • Kalendář: Vytváření a úprava událostí pomocí textového popisu.
    • Zkratky: Tvorba automatizací na základě slovního popisu požadavku.
    • Mapy: Vylepšený režim Flyover s využitím vizuální inteligence.
  • Bezpečnost dětí a rodičovská kontrola
    • Průvodce nastavením s možností přesného výběru povolených aplikací.
    • Funkce Požádat o prohlížení webu se schvalováním odkazů přes Zprávy.
    • Bezpečná komunikace detekující nahotu a násilný obsah ve sdílených médiích.
    • Vymezený čas a rozvrhy pro kategorie aplikací podle doporučeného věku.
  • Výkon a rozhraní
    • Inovovaný vzhled Liquid Glass s posuvníkem pro nastavení míry tónování.
    • Optimalizace plánovače CPU a zrychlení přenosu souborů na externí USB disky.
    • Plynulejší přechody mezi Wi-Fi sítěmi a mobilním připojením.
    • Rychlejší synchronizace stavu přečtení ve Zprávách napříč zařízeními.
  • Multimédia, chytrá domácnost a přístupnost
    • Podpora vlastního ekvalizéru (basy, středy, výšky) pro AirPods.
    • Tvorba přizpůsobitelných slideshow ve Fotkách s exportem do videa.
    • Sdílená alba na iCloudu v plném rozlišení a s podporou pro Android/Windows přes web.
    • Domácnost: Sdružování oznámení, textové shrnutí záznamů a podpora 4K HomeKit kamer.
    • Přístupnost: Automatické generování a překlad titulků u libovolného videa, podrobnější popisy VoiceOver.

Podporované modely iPadOS 27

  • iPad Pro (M4 a novější)
  • 12,9palcový iPad Pro (4. generace a novější)
  • 11palcový iPad Pro (2. generace a novější)
  • 13palcový iPad Air (M2 a novější)
  • 11palcový iPad Air (M2, M3 a M4)
  • 11palcový iPad Air (4. generace a novější)
  • iPad (A16)
  • iPad (9. generace a novější)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini (6. generace)

watchOS 27

Vzhledem k tomu, že Apple ve své podstatě nepředstavil nic zásadního u nových hodinek Apple Watch, tedy z pohledu uživatelů a majitelů v Česku, je seznam novinek méně bohatý. Zejména je vidět zaměření na tréninkové metriky, monitoring a sledování. Gesta prsty jde také využít u widgetů.

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Zdroj: Apple

Seznam novinek

  • Zdraví a kondice
    • Workout Buddy: Motivační a výkonnostní přehledy (tempo, vzdálenost, délka) fungující i bez iPhonu poblíž.
    • Přesnější algoritmy pro měření vzdálenosti při chůzi a běhu na pásu.
    • Sledování cyklu: Detekce odchylek a podpora pro zaznamenávání symptomů perimenopauzy a menopauzy.
    • Sjednocení a synchronizace počtu kroků mezi aplikacemi Kondice a Zdraví.
  • Ovládání a uživatelské rozhraní
    • Dynamické rozvržení aplikací na domovské obrazovce.
    • Nové gesto sepnutí ukazováčku a palce pro výběr widgetů v Chytré sadě jednou rukou.
    • Rozšířené kontextové návrhy v Chytré sadě (narozeniny, parkování, budíky).
    • Implementace designu Liquid Glass pro vyšší kontrast a čitelnost.
  • Aplikace a systémové funkce
    • Najít: Sjednocení vyhledávání zařízení, osob i předmětů do jednoho mapového zobrazení.
    • Hovory: Kontextové zobrazení relevantních dat (např. kódy z e-mailů) přímo během telefonátu.
    • Peněženka: Možnost ručního vytvoření kartiček a lístků z libovolných QR a čárových kódů.
    • Optimalizace rychlosti spouštění přehrávání hudby a doporučení pro úsporu baterie.

Podporované modely u watchOS 27

  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Ultra 3

Zdroje: apple.com, apple.com, 9to5mac.com, 9to5mac.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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