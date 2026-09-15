Apple vydal iPadOS 27 a watchOS 27: Přehled klíčových novinek

Zdroj: Apple
Apple aktuálně nabízí v předobjednávkách nové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo. Mezitím již vydal novou verzi systému pro iPhony, tedy iOS 27, ale také jsme se dočkali dalších mobilních systémů, tedy iPadOS 27 a watchOS 27.
Apple vydal iOS 27: Přehled novinek, které zrychlí váš iPhone
iPadOS 27
Seznam novinek je dlouhý a dotýká se i designu, tedy jeho modifikace, ale asi mezi ty klíčové novinky patří například až 5x rychlejší přenos souborů na externí disk a optimalizace plánovače CPU. Vývojáři se také zaměřili na plynulejší přechody mezi Wi-Fi a mobilními daty. Sice i na oficiálních stránkách firma láká na Apple Intelligence, ale její plnohodnotné využití je v EU omezené.
Seznam novinek
- Apple Intelligence a úprava médií
- Prostorové přerámování kompozice a rozšíření záběru fotografií.
- Vylepšený nástroj Vyčistit pro odstranění nežádoucích objektů.
- Generování a úpravy obrázků v nástroji Image Playground.
- Systémové aplikace
- Safari: Automatické seskupování panelů podle témat a sledování změn na webech (funkce Oznámit).
- Hesla: Automatická detekce a aktualizace slabých či uniklých hesel.
- Zprávy a Mail: Kontextové návrhy rychlých akcí (vytvoření události, vyhledání fotky).
- Kalendář: Vytváření a úprava událostí pomocí textového popisu.
- Zkratky: Tvorba automatizací na základě slovního popisu požadavku.
- Mapy: Vylepšený režim Flyover s využitím vizuální inteligence.
- Bezpečnost dětí a rodičovská kontrola
- Průvodce nastavením s možností přesného výběru povolených aplikací.
- Funkce Požádat o prohlížení webu se schvalováním odkazů přes Zprávy.
- Bezpečná komunikace detekující nahotu a násilný obsah ve sdílených médiích.
- Vymezený čas a rozvrhy pro kategorie aplikací podle doporučeného věku.
- Výkon a rozhraní
- Inovovaný vzhled Liquid Glass s posuvníkem pro nastavení míry tónování.
- Optimalizace plánovače CPU a zrychlení přenosu souborů na externí USB disky.
- Plynulejší přechody mezi Wi-Fi sítěmi a mobilním připojením.
- Rychlejší synchronizace stavu přečtení ve Zprávách napříč zařízeními.
- Multimédia, chytrá domácnost a přístupnost
- Podpora vlastního ekvalizéru (basy, středy, výšky) pro AirPods.
- Tvorba přizpůsobitelných slideshow ve Fotkách s exportem do videa.
- Sdílená alba na iCloudu v plném rozlišení a s podporou pro Android/Windows přes web.
- Domácnost: Sdružování oznámení, textové shrnutí záznamů a podpora 4K HomeKit kamer.
- Přístupnost: Automatické generování a překlad titulků u libovolného videa, podrobnější popisy VoiceOver.
Podporované modely iPadOS 27
- iPad Pro (M4 a novější)
- 12,9palcový iPad Pro (4. generace a novější)
- 11palcový iPad Pro (2. generace a novější)
- 13palcový iPad Air (M2 a novější)
- 11palcový iPad Air (M2, M3 a M4)
- 11palcový iPad Air (4. generace a novější)
- iPad (A16)
- iPad (9. generace a novější)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6. generace)
watchOS 27
Vzhledem k tomu, že Apple ve své podstatě nepředstavil nic zásadního u nových hodinek Apple Watch, tedy z pohledu uživatelů a majitelů v Česku, je seznam novinek méně bohatý. Zejména je vidět zaměření na tréninkové metriky, monitoring a sledování. Gesta prsty jde také využít u widgetů.
Seznam novinek
- Zdraví a kondice
- Workout Buddy: Motivační a výkonnostní přehledy (tempo, vzdálenost, délka) fungující i bez iPhonu poblíž.
- Přesnější algoritmy pro měření vzdálenosti při chůzi a běhu na pásu.
- Sledování cyklu: Detekce odchylek a podpora pro zaznamenávání symptomů perimenopauzy a menopauzy.
- Sjednocení a synchronizace počtu kroků mezi aplikacemi Kondice a Zdraví.
- Ovládání a uživatelské rozhraní
- Dynamické rozvržení aplikací na domovské obrazovce.
- Nové gesto sepnutí ukazováčku a palce pro výběr widgetů v Chytré sadě jednou rukou.
- Rozšířené kontextové návrhy v Chytré sadě (narozeniny, parkování, budíky).
- Implementace designu Liquid Glass pro vyšší kontrast a čitelnost.
- Aplikace a systémové funkce
- Najít: Sjednocení vyhledávání zařízení, osob i předmětů do jednoho mapového zobrazení.
- Hovory: Kontextové zobrazení relevantních dat (např. kódy z e-mailů) přímo během telefonátu.
- Peněženka: Možnost ručního vytvoření kartiček a lístků z libovolných QR a čárových kódů.
- Optimalizace rychlosti spouštění přehrávání hudby a doporučení pro úsporu baterie.
Podporované modely u watchOS 27
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
Zdroje: apple.com, apple.com, 9to5mac.com, 9to5mac.com
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