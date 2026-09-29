HMD dokončuje modely Vibe 2 Pro a Aura 2 Pro

• 29. 9. 2026#Android #Smartphony
HMD dokončuje modely Vibe 2 Pro a Aura 2 Pro

HMD Vibe 2 Pro | Zdroj: GSMArena

Produktové řady Vibe a Aura u společnosti HMD čeká aktualizace. Za ní budou stát připravované novinky s názvem Vibe 2 Pro a Aura 2 Pro. Na veřejnost právě teď unikají fotografie obou zařízení a doprovázejí je klíčové prvky ze seznamu výbavy. Avšak v obou případech půjde spíše jen o velmi podprůměrné telefony.

„Pro“ ztratilo význam

Lepší z dvojice se stane model Vibe 2 Pro, u kterého údajně nasadí čipset Dimensity 6400 od MediaTeku a nejvyšší konfigurace nabídne 8GB RAM s 128GB úložištěm. Celkovou výdrž zajistí 6 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 33W nabíjení. Zadní část zaberou dva objektivy fotoaparátu, kde konkrétně poznáme hlavní 64MPx snímač IMX682 z dílny Sony. Jeho záda má krýt obyčejný 2MPx makro snímač.

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HMD Vibe 2 Pro | Zdroj: GSMArena

Mezi další prvky lze zařadit přední 13MPx selfie kamerku, 3,5mm audio jack a operační systém Android 16. Na výběr budou tři barevné možnosti – fialová, stříbrná, zelená. Úplný základ se objeví u druhého zástupce Aura 2 Pro, kde přední část dostane 6,75palcový LCD displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Výřez vyplní 5MPx selfie kamerka.

Uvnitř poběží čipset Helio G81 od MediaTeku, 4GB operační paměť RAM s možností výběru velikosti interního úložiště (128/256 GB). Záda ponesou tři objektivy fotoaparátu (50 + 2 + 0,08 MPx) a 5 000mAh baterii s podporou 10W nabíjení. Výpis výbavy uzavírá slot pro microSD kartu, certifikace odolnosti IP52, operační systém Android 15 Go a boční skener otisků prstů.

Zájemci budou moct vybírat ze dvou variant barev (černé, modré). Zatímco Vibe 2 Pro má vyjít už v úterý 29. září, tak informace kolem vydání Aura 2 Pro nejsou prozatím známy.

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HMD Aura 2 Pro | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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