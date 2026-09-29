Pixel 11 výhodnější až o 10 tisíc brzy zmizí, zbývá poslední šance ho ulovit

Při koupi Google Pixel 11 ještě stále můžete ušetřit až 10 000 Kč. Zaváděcí nabídka s rekordním výkupním bonusem ale platí už jen do konce září. Pokud jste nad nákupem uvažovali, máte tak doslova poslední možnost.
Jak při koupi Pixelu 11 ušetřit až 10 000 Kč?
Stačí si u Mobil Pohotovosti koupit některý z nových Pixelů 11 a zároveň prodat svůj starší telefon, tablet nebo chytré hodinky. K běžné výkupní ceně zařízení dostanete 5 000 Kč při koupi Pixelu 11, 7 500 Kč u Pixelu 11 Pro nebo 10 000 Kč u Pixelu 11 Pro XL. Staré zařízení můžete odevzdat až do 14 dnů od nákupu nového telefonu. Ten ale musíte s bonusem stihnout koupit nejpozději 30. září.
Ceny telefonu při využití bonusu:
- Pixel 11 od 19 490 Kč (běžně 24 490 Kč)
- Pixel 11 Pro od 21 990 Kč (běžně 29 490 Kč)
- Pixel 11 Pro XL od 23 990 Kč (běžně 33 990 Kč)
Který Pixel 11 vybrat?
Nejpopulárnějším modelem z celé řady je Pixel 11 Pro, který zaujme hlavně skvělou fotografickou výbavou v kompaktním těle. Jeho trojitá fotosoustava nabízí 5x optický a až 120násobný Profi zoom. Nechybí špičkový 120Hz displej se skvělou čitelností na slunci ani pokročilé možnosti natáčení videa díky AI funkcím. O výkon a funkce Gemini se stará čip Tensor G6, baterie slibuje výdrž přes 30 hodin a telefon má garantovaných sedm let aktualizací. Unikátem je také magnetické bezdrátové nabíjení.
Pixel 11 si můžete také pronajmout
Google Pixel 11 si ale nemusíte kupovat, u Mobil Pohotovosti si můžete celou řadu také pronajmout, a to za tu nejlepší cenu. Základní Pixel 11 vyjde už na 449 Kč měsíčně, Pixel 11 Pro na 599 Kč měsíčně a Pixel 11 Pro XL na 699 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky a za celou dobu zaplatíte pouze to, co telefon ztratí na hodnotě.
V ceně služby je navíc záruční servis po celou dobu pronájmu. A kdyby se telefon reklamoval, Mobil Pohotovost vám zdarma zapůjčí náhradní zařízení. Po dvou letech Pixel vrátíte a můžete si vybrat nový model.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
Komentáře