Neomezená data od 420 Kč a volání od 249 Kč: Mobilní tarify bez závazků snižují výdajovou zátěž

Optimalizace pravidelných měsíčních nákladů za telekomunikační služby naráží na českém trhu často na nutnost uzavírat dlouhodobé smlouvy nebo vyjednávat neveřejné ceníky. Efektivnější alternativu představují otevřené tarifní modely, které staví na veřejně garantovaných cenách a absenci úvazků. Nabídka mobilního volání na portálu NejPřipojení.cz ukazuje, že ke snížení výdajů za neomezený datový provoz i základní hlasové služby není nutné podstupovat složitou administrativu.
Hromadné slevy: Neomezený tarif už za 420 Kč měsíčně
Nejvýraznější finanční úsporu přináší systém množstevních slev, který je koncipován pro rodiny, vícečlenné domácnosti i menší pracovní kolektivy. Při sdružení více SIM karet s plně neomezeným tarifem pod jeden účet dochází k automatickému ponížení měsíčního paušálu za každé aktivní číslo:
Množstevní slevy pro neomezený tarif (neomezené volání, SMS i data):
- 3x SIM karta: 476 Kč měsíčně za jedno číslo
- 4x SIM karta: 448 Kč měsíčně za jedno číslo
- 6x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jedno číslo
Namísto individuálního dojednávání korporátních podmínek tak skupina šesti uživatelů rovnou dosahuje na pevnou sazbu 392 Kč měsíčně za každou kartu s neomezeným datovým i hlasovým limitem. V případě požadavku na jinou konfiguraci množstevní slevy lze využít přímý kontaktní formulář poskytovatele.
Individuální tarify: Neomezené volání již od 249 Kč
Také v segmentu jednotlivých SIM karet cílí přehled mobilních tarifů na přímou nákladovou efektivitu. Výrazným prvkem je nejlevnější varianta za 249 Kč měsíčně, která na rozdíl od běžných základních balíčků s počítanými minutami zahrnuje plně neomezené volání do všech sítí a základní datový objem 1 GB pro běžnou online komunikaci. Pro datově náročnější jednotlivce jsou pak připraveny vyšší stupně:
- Základní tarif s 1 GB dat
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Textové zprávy: 1,51 Kč za SMS
- Datový limit: 1 GB dat
- Cena: 249 Kč měsíčně
- Vyvážený tarif s 5 GB dat
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy
- Datový limit: 5 GB dat
- Cena: 395 Kč měsíčně
- Plně neomezený tarif pro jednotlivce
- Neomezené volání do všech tuzemských sítí
- Neomezené SMS zprávy
- Datový limit: Neomezená data
- Cena: 496 Kč měsíčně
Nulové úvazky a samostatná dostupnost
Všechny nabízené tarify fungují zcela bez závazku, což uživatelům umožňuje službu kdykoliv změnit nebo bez sankcí ukončit. Mobilní paušál lze navíc objednat zcela samostatně bez nutnosti vázat jej na pevný internet nebo jiné produkty. Přechod od stávajícího operátora je bezplatný a zahrnuje kompletní přenesení dosavadního telefonního čísla zdarma. Zřízení služby je podmíněno standardním ověřením bezdlužnosti – v případě záznamu v registru SOLUS, insolvence či exekuce nelze objednávku realizovat.
Tip: Internetová televize na půl roku za 1 Kč a možnosti IPTV
Ke každé objednávce mobilního tarifu lze získat jako bonus službu NejPřipojení TV na půl roku za symbolickou cenu 1 Kč měsíčně. Problematiku moderního televizního vysílání přes internetový protokol pak detailněji přibližuje specializovaný portál IP-TV.cz. Technologie IPTV umožňuje sledovat živé vysílání i archivy pořadů napříč chytrými televizory, mobilními telefony, tablety a počítači bez nutnosti instalovat anténní či satelitní techniku. Samozřejmostí je podpora zpětného zhlédnutí, pozastavení obrazu nebo nahrávání pořadů v cloudu.
Kompletní ceník mobilních služeb, podmínky množstevních slev a formulář pro nezávazné zavolání či objednávku jsou k dispozici přímo na stránkách NejPřipojení.cz.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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