Honor představil MagicOS 11 postavený na Androidu 17: Kompletní seznam podporovaných zařízení

Zdroj: Honor
Tentokrát jsme se nedočkali nějakého velkého závodu, která společnost jako první vypustí aktualizaci na systém Android 17. Postupně se začíná nová verze objevovat a některé firmy si dají načas. Honor se aktuálně pochlubil svým novým systémem MagicOS 11, který je samozřejmě postaven na Androidu 17. Díky tomu se dozvídáme, která zařízení dostanou aktualizaci.
MagicOS 11
První je nutné upozornit, že MagicOS 11 byl uveden v Číně, nejedná se tedy o globální variantu. Ta by měla přijít o něco později, ale asi nebude nabízet dramatické rozdíly, tedy pokud nepočítáme Google služby a aplikace. Systém doznal mnoha vylepšení, hlavně tedy v designu, který hodně přejímá z iOS.
Co se týče potvrzených zařízení, která dostanou aktualizaci na MagicOS 11 (Android 17), tak by jich mělo být 63. Vycházíme ze seznamu zveřejněného na oficiálních stránkách společnosti Honor. Kdy ale bude globální představení, zatím nelze určit. V Číně se aktuálně spouští beta testování a ještě do konce roku budou k dispozici stabilní verze.
Potvrzená zařízení
- Řada Magic V (skládací telefony)
- Honor Magic V6
- Honor Magic V5
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic V2 RSR Porsche Design
- Honor Magic V2 Ultimate
- Honor Magic V2
- Honor Magic V Flip2
- Řada Magic (vlajkové lodě)
- Honor Magic8 RSR Porsche Design
- Honor Magic8 Pro Air
- Honor Magic8 Pro
- Honor Magic8
- Honor Magic7 RSR Porsche Design
- Honor Magic7 Pro
- Honor Magic7
- Honor Magic6 RSR Porsche Design
- Honor Magic6 Ultimate
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic6
- Honor Magic5 Ultimate
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic5
- Běžná řada Honor
- Honor 600 Pro
- Honor 600 Super Edition
- Honor 600 Vitality Edition
- Honor 500 Pro Molly 20th Anniversary Edition
- Honor 500 Pro
- Honor 500
- Honor 400 Pro
- Honor 400
- Honor 300 Ultra
- Honor 300 Pro
- Honor 300
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Řada Honor GT
- Honor GT Pro
- Honor GT
- Honor 90 GT
- Řada Honor X
- Honor X80 Pro Max
- Honor X80i
- Honor X70 Pro Max
- Honor X70 Refresh Edition
- Honor X70
- Speciální modely (WIN, Power, Robot)
- Honor WIN
- Honor WIN RT
- Honor WIN Turbo
- Honor Power2
- Honor Power
- Honor Robot Phone
- Tablety (MagicPad & Honor Pad)
- Honor MagicPad3 Pro 12.3
- Honor MagicPad3 Pro
- Honor MagicPad3 12.5
- Honor MagicPad3
- Honor MagicPad2
- Honor Pad GT2 Pro
- Honor Pad GT Pro
- Honor Pad GT
- Honor Pad V9
- Honor Pad 20
- Honor Pad 10 Pro
- Honor Pad 10
Zdroje: honor.com, m.weibo.cn, gsmarena.com, 9to5google.com
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