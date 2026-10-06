Novinka od Honoru míří do Česka: Honor Pad 20 nabízí 12,1palcový displej a Snapdragon 7 Gen 3 [aktualizováno]

Zdroj: Honor
Aktualizováno 6. 10.
Museli jsme si počkat pět měsíců a konečně Honor uvádí svůj tablet Pad 20 na český trh. Jeho cena je nastavena na 11 990 Kč a k dispozici bude jen v šedé variantě. Již nyní je novinka vedena například na Alze, kde je k dispozici v sestavě 6GB/256GB a součástí je i klávesnice a stylus.
Specifikace
- displej: 12,1 palců, LCD, 3000 × 1872 pixelů, 292 PPI, až 120 Hz (60/90/120 Hz), špičkový jas až 700 nitů, kontrast 1500:1, 1,07 miliardy barev, DCI-P3
- procesor: Snapdragon 7 Gen 3, 8 jader
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10
- Foťáky:
- zadní: 8 Mpx (Wi-Fi verze, f/2,0, AF) / 13 Mpx (5G verze, f/2,0, AF)
- přední: 8 Mpx (f/2,0, FF)
- Konektivita: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (BLE, LE Audio, Auracast, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LC3, LHDC5.0), USB-C
- rozměry a hmotnost: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm (Wi-Fi) / 6,39 mm (5G), cca 525 g (Wi-Fi) / 548 g (5G)
- baterie a nabíjení: 10 100 mAh
Původní článek 13. 5.
Firma Honor s ročním rozestupem vydává nový tablet nesoucí název Pad 20, který v produktové nabídce střídá model Pad 10 z května loňského roku. Čínský producent sice opět cílí na nenáročné uživatele, ale tentokrát si pro ně připravil podstatně lepší výbavu. Po vzoru předchůdce zaujme velkým displejem nebo dlouhou výdrží baterie.
V zajetých kolejích
Honor Pad 20 disponuje 12,1palcovým IPS LCD displejem s 3K rozlišením. Výrobce má ještě navíc připravenou druhou verzi tabletu, která díky podsvícení Soft Light přinese lepší čitelnost na přímém slunci. Uvnitř čeká čipová sada Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu a 8GB operační paměť RAM. V případě interní paměti lze vybírat ze 128GB či 256GB varianty.
Zadní stranu obsadil menší kulatý ostrůvek pro 8MPx objektiv fotoaparátu a jednu přisvětlovací LED diodu. Celkovou výdrž udává bateriový článek o velikosti 10 100 mAh, u kterého naleznete technologii rychlého 45W nabíjení. Od prvního spuštění běží pod operačním systémem Android 16 v rámci rozhraní MagicOS 10. Jeho součástí bude několik funkcí s umělou inteligencí nebo obsah zaměřený na vzdělávání.
Zveřejněný seznam podtrhuje přední 8MPx kamerka, šestice reproduktorů nebo trojice barevných provedení (růžové, šedé, zelené). Poslední zástupce byl běžně dostupný také v Česku, takže už nejbližší dny mohou odhalit zbytek podrobností včetně doporučené prodejní ceny.
Zdroje: honor.com, gizmochina.com
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