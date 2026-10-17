Spark 50s 5G od Tecno vstupuje do střední třídy

Tecno Spark 50s 5G | Zdroj: Tecno
Firma Tecno do svých řad zařazuje další mobilní novinku, která tentokrát nese název Spark 50s 5G. Telefon by měl hlavně oslovit co nejširší publikum a tomu také plně odpovídá vnitřní výbava. Dále po stránce designu potěší sice jednoduchým, ale zato velmi líbivým zpracováním. Případní zájemci mohou zařízení vyhlížet na pultech v následujících dnech.
Uspokojí většinu
Přírůstek do čela dostal 6,78palcový LCD displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, pod kterým běží osmijádrový čip Dimensity 6400 od MediaTeku. Čínský výrobce nabídne dvě paměťové konfigurace (6+128 GB, 8+128 GB), přičemž se ještě ukáže slot pro paměťovou microSD kartu (až 2 TB). Bateriový článek o velikosti 6 500 mAh překvapí technologií rychlého 45W nabíjení.
Zatímco vzadu využijete hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu, tak vpředu čeká 8MPx selfie kamerka. Softwarovou stránku obstarává operační systém Android 16 v rámci platformy HiOS 16. Následně tělo splňuje stupně odolnosti MIL-STD-810H a IP64. Ve výbavě se mimo jiné objevuje 3,5mm audio jack a boční snímač otisků prstů.
Oficiální prodej ve dvou barvách (červená, modrá) odstartuje v úterý 20. října za cenu v přepočtu od 4 560 Kč. Vyšší verze paměti vyjde na cca 5 244 Kč.
Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com, tecno-mobile.in
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře