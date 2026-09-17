Google ladí Android 17: První čtvrtletní aktualizace přináší grafické úpravy i další vylepšení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se snaží aktualizovat systém častěji než jednou za rok. V podstatě nyní máme dvě základní aktualizace systému každý rok a k tomu můžeme připočítat Quarterly Platform Release, tedy čtvrtletní aktualizaci systému. Aktuálně vychází Android 17 QPR1, tedy první pro tuto verzi systému. První se samozřejmě dostane na Pixely, později budou novinky dostupné skrze aktualizace výrobců, případně až v další verzi.
Změny i v grafice
Už jsme vás informovali o Pixel Drop, což je specifická aktualizace pro mobily Pixel, ale některé funkce a novinky jsou dostupné i v rámci Android 17 QPR1, například úprava Pause Point. Nová verze systému obsahuje i grafické modifikace, tedy hlavně rozmazané pozadí pod některými prvky. Mimo jiné, i ty jsou lehce průhledné, jak můžete vidět na srovnání níže.
Jsou zde i drobná vylepšení, jako je například možnost zvolit si několik spořičů obrazovky, přičemž jde mezi nimi přepínat. Co ale ocení více uživatelů, je možnost nastavení intenzity pro každý typ vyzvánění. Nejenže každý kontakt může mít jinou hudbu vyzvánění, ale také i jiný typ vibrací.
Změnám se nevyhnuly ani animace a nejrůznější efekty. U rozbalovací nabídky se tedy nabízí efekt Bouncier, takže celý proces má působit plynuleji. Jsou zde i prediktivní animace, kdy například u stažení lišty pro Rychlé nastavení se zobrazí náhled, co bude následovat. Plusem navíc je podpora pro gesto zpět u stažené lišty pro notifikace. Vývojáři šli trochu do hloubky a na větších zařízeních se v dolní liště nezobrazují prediktivně ikony aplikací, nabízí se naposledy spuštěné.
Nezapomnělo se na rozšířenou funkci bubliny pro aplikace. Nově podporují drag-and-drop pro přesouvání textu nebo nějakého obsahu z takto spuštěné aplikace do té, která je pod ní. I takový karusel přehrávaných médií prošel změnou. Nově jdou vidět všechny přehrávače a dá se mezi nimi jednoduše gestem přepínat.
Myslelo se i na takové drobnosti, jako je nastavení formátu času podle zvoleného jazyka. Health Connect nově podporuje sledování vzdálenosti (přes krokoměr zařízení) a kalorií. V neposlední řadě došlo na změnu přepínačů, kde nově můžete nastavit, aby se vás mobil znovu neptal na něco, co děláte často, jak můžete vidět níže.
Drobných novinek je Android 17 QPR1 hodně, ale nic extra zásadního, tedy až na větší rozmazání. Větší novinky si Google chystá asi až na pozdější verzi.
Zdroje: reddit.com, androidauthority.com
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