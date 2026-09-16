Rozhraní Android Auto čeká úprava detailů cílové destinace

• 16. 9. 2026#Android
Rozhraní Android Auto čeká úprava detailů cílové destinace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Kolem Android Auto a Google Map se stále něco děje. Například nedávno jsme vás informovali, že se opravuje ukazatel rychlosti a také dochází k rozšíření. Další změny se budou týkat určení cílové destinace.

Více informací o cíli

Aktuální zobrazení cíle je poněkud jednoduché, ale dozvíte se podstatné informace. Hlavně se nabízí data kolem cesty, jako je doba cesty, kdy dojedete, kolik ušetříte paliva, atd. Současně máte možnost zahájit cestu, prohlédnout si body a také přidat zastávku. Při kliknutí na šipku vedle názvu cíle se zobrazí podrobnosti. Toto celé má projít změnou.

Google Maps in Android Auto 1 1536w 698h jpg Google Maps in Android Auto 1 1536w 698h jpg

Zdroj: androidauthority

Ta nebude nikterak drastická, ale jde si všimnout, že v základním zobrazení je méně informací. Například chybí možnost přidání zastávky a všechny podstatné informace jsou v malém boxu. Ten jde samozřejmě zvětšit, díky čemuž se nabídne právě přidání zastávky.

New Google Maps UI in Android Auto 4 1536w 691h jpg

Zdroj: androidauthority

Došlo na rozšíření informací o cíli a také je k dispozici více sekcí, včetně fotografií, kontaktních údajů a dalších. Jde více méně o grafickou změnu než o nějaké narušení funkčnosti. Zatím není tato podoba dostupná pro všechny a je více méně nachystaná na nasazení, nebo minimálně otestování.

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Zdroj: androidauthority

Zdroj: androidauthority.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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