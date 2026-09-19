Google Home otevírá dveře AI asistentům třetích stran skrze protokol MCP

Zdroj: Google
Dnešní možnosti AI se rozšiřují do nejrůznějších oblastí a vývoj jde mílovými kroky kupředu. Nelze se tedy divit, že Google rozšiřuje možnosti, a to dokonce i konkurenci. Zavádí totiž podporu pro MCP u Google Home.
Google Home a MCP
V rámci Google Home, tedy řešení pro chytrou domácnost, se nabízí napojení na nejrůznější spotřebiče, díky čemuž můžete i přes mobil řídit cokoliv z jednoho místa. Bylo jen otázkou času, než dojde na větší rozšíření možností. Google čerstvě oznámil, že na jeho Home systém nebo spíš službu lze napojit jiné AI systémy pro přímé ovládání.
Google Home totiž dostává přímo podporu. V oficiální dokumentaci je uvedeno, že Google Home Model Context Protocol (MCP) se otvírá alternativním virtuálním asistentům, kteří přes MCP mohou ovládat zařízení ve vaší domácnosti. Firma přímo zmiňuje, že lze využívat Google Antigravity, Claude Cowork, OpenClaw a další.
Současně je vidět, že Google nedá přístup k některým možnostem, jako je například ovládání dveří a podobných zařízení, která spadají pod větší kontrolu. AI totiž nemusí vždy uposlechnout příkazy nebo může provést něco, co nebylo vyžadováno. Teoreticky si tak můžete vytvořit systém, který bude jednat na základě AI a bude ovládat světla, televizi, prostě jakékoliv spotřebiče.
Celé rozhraní má ještě několik omezení. Abyste mohli využívat Google Home Model Context Protocol, tak musíte mít navíc nastavený Google Cloud Project a hlavně je nutné mít předplatné Google Home Premium Advanced, které přijde na 20 dolarů měsíčně. Bohužel zatím není toto předplatné k dispozici v Česku. Celkově je ale toto rozšíření určeno pro ty, kteří mají pokročilejší znalosti kolem AI, LLM a tohoto typu automatizace.
S největší pravděpodobností Google testuje tyto možnosti a možná vzniknou služby třetích stran, které budou moci využívat MCP.
Zdroje: developers.home.google.com, engadget.com, theverge.com
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