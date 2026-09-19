Apple uvedl iOS 27.2 beta a s ní přichází i přepracovaná aplikace Zdraví

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Apple uvedl iOS 27.2, čímž v podstatě přeskočil očekávanou verzi 27.1. Vedle dalších změn nová beta verze přináší avizovanou a zcela novou aplikaci Zdraví, kterou Apple představil během konference z minulého týdne.
Nová aplikace Apple Zdraví je k dispozici pro testery
Nová aplikace Zdraví by měla být dostupná v ostré verzi na konci letošního roku. Ti kdo si ji chtějí vyzkoušet již nyní si musí na svém iPhonu aktivovat aktualizace betaverzí a stáhnout si iOS 27.2 beta 1. Apple při představení zdůraznil, že aplikace bude dynamicky reagovat na uživatelská data skrze Apple Intelligence. Jednou z hlavních novinek je přehledová karta Insights, která která využívá umělé inteligence k průběžnému vyhodnocování zdravotních dat a zobrazí relevantní informace pro aktuální stav uživatele.
Další sekcí bude Longevity, která se zaměří na dlouhodobý vývoj zdraví. Součástí bude funkce Health Age, která na základě dat z hodinek Apple Watch porovná vybrané zdravotní ukazatele s aktuálním věkem uživatele. Aplikace zdraví tedy již nebude pouze aplikací, která pouze zobrazí grafy. Měla by být místem, které data bude také interpretovat uživateli aby jim lépe porzuměl a zároveň upozorní na důležité souvislosti. Novinkou je rovněž hodnocení pohybu uživatele. To bude měřit flexibilitu, sílu, rovnováhu a další oblasti a to díky umělé inteligenci a datech založených na tepové frekvenci.
V dalších testovacích verzích by do aplikace měly dorazit například možnost objednat laboratorní vyšetření přes Quest a další personalizovaná doporučení. Pokud si budete chtít novou aplikaci Zdraví vyzkoušet, budete k tomu potřebovat iPhone, který podporuje Apple Intelligence. Potřeba tedy bude minimálně iPhone 15 Pro a novější nastavený na americkou angličtinu. Pro určité funkce bude také potřeba mít kompatibilní hodinky Apple Watch.
Vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi 27.2, lze očekávat, že finální verze nové aplikace Zdraví nedorazí s ostrou verzí 27.2 ale rámci pozdějších vydání ke konci. tohoto roku.
Zdroj: 9to5mac.com
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