Apple uvedl iOS 27.2 beta a s ní přichází i přepracovaná aplikace Zdraví

• 19. 9. 2026#Aplikace #iOS
Apple uvedl iOS 27.2 beta a s ní přichází i přepracovaná aplikace Zdraví

Zdroj: Images 2.5

Apple uvedl iOS 27.2, čímž v podstatě přeskočil očekávanou verzi 27.1. Vedle dalších změn nová beta verze přináší avizovanou a zcela novou aplikaci Zdraví, kterou Apple představil během konference z minulého týdne.

Nová aplikace Apple Zdraví je k dispozici pro testery

Nová aplikace Zdraví by měla být dostupná v ostré verzi na konci letošního roku. Ti kdo si ji chtějí vyzkoušet již nyní si musí na svém iPhonu aktivovat aktualizace betaverzí a stáhnout si iOS 27.2 beta 1. Apple při představení zdůraznil, že aplikace bude dynamicky reagovat na uživatelská data skrze Apple Intelligence. Jednou z hlavních novinek je přehledová karta Insights, která která využívá umělé inteligence k průběžnému vyhodnocování zdravotních dat a zobrazí relevantní informace pro aktuální stav uživatele.

apple zdravi

Zdroj: 9to5mac

Další sekcí bude Longevity, která se zaměří na dlouhodobý vývoj zdraví. Součástí bude funkce Health Age, která na základě dat z hodinek Apple Watch porovná vybrané zdravotní ukazatele s aktuálním věkem uživatele. Aplikace zdraví tedy již nebude pouze aplikací, která pouze zobrazí grafy. Měla by být místem, které data bude také interpretovat uživateli aby jim lépe porzuměl a zároveň upozorní na důležité souvislosti. Novinkou je rovněž hodnocení pohybu uživatele. To bude měřit flexibilitu, sílu, rovnováhu a další oblasti a to díky umělé inteligenci a datech založených na tepové frekvenci.

apple health app ios 27 2

Zdroj: 9to5mac

V dalších testovacích verzích by do aplikace měly dorazit například možnost objednat laboratorní vyšetření přes Quest a další personalizovaná doporučení. Pokud si budete chtít novou aplikaci Zdraví vyzkoušet, budete k tomu potřebovat iPhone, který podporuje Apple Intelligence. Potřeba tedy bude minimálně iPhone 15 Pro a novější nastavený na americkou angličtinu. Pro určité funkce bude také potřeba mít kompatibilní hodinky Apple Watch.

Vzhledem k tomu, že se jedná o beta verzi 27.2, lze očekávat, že finální verze nové aplikace Zdraví nedorazí s ostrou verzí 27.2 ale rámci pozdějších vydání ke konci. tohoto roku.

 

Zdroj: 9to5mac.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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