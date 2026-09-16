EU chystá minimální věk pro sociální sítě, omezení se má týkat i AI chatbotů a online her

Zdroj: Dotekomanie
Zdá se, že v oblasti sociálních sítí a přístupu mladistvých k nim, se věci začínají posouvat správným směrem. Evropská komise údajně připravuje nový návrh s názvem EU Kids Act. Ten má zavést minimální věk pro používání sociálních sítí a dalších internetových služeb. Omezení se nemá týkat pouze platforem jako jsou TikTok nebo Instagram, ale také různých videoslužeb jakou je například YouTube, online her, AI chatbotů, nebo virtuálních společníků a asistentů.
Omezení věkové hranice pro přístup mladistvých na sociální sítě
Evropská komise plánuje návrh představit již 17. září. Jeho přípravu potvrdil mluvčí Evropské komise Olof Gil. Konkrétní minimální věk zatím není znám, jelikož ho přípravné dokumenty podle dostupných informací neuvádějí, ale po vzoru například Austrálie a dalších zemí by se mohlo jednat o věkovou hranici 15, nebo 16 let. EU Kids Act počítá kromě věkové hranice také s povinnými pravidly bezpečného návrhu služeb. Provozovatelé by tedy neměli pouze kontrolovat věk uživatele, ale své platformy navrhovat takovým způsobem, který lépe chrání děti a mladistvé. Součástí mají být také rodičovské kontroly. Výjimku by naopak měly dostat vzdělávací nástroje, takže návrh nemá automaticky plošně omezovat všechny internetové služby, které jsou dostupné dětem.
EU chce současně vytvořit systém dohledu nad dodržováním těchto nových pravidel. Náklady mají částečně nést samotné technologické společnosti prostřednictvím zvláštních poplatků, podobně jako u některých mechanismů zavedených v rámci Digital Services Act a AI Act. Za návrhem stojí i rostoucí tlak jednotlivých členských států. Například francouzský prezident Emmanuel Macron dlouhodobě prosazuje přísnější omezení přístupu nezletilých k platformám, jako jsou TikTok nebo Instagram.
Představení návrhu ještě neznamená, že nová pravidla začnou okamžitě platit. Zákon EU Kids Act bude muset projít vyjednáváním mezi členskými státy a evropskými zákonodárci a jeho výsledná podoba se může ještě výrazně změnit. Teprve během legislativního procesu se stanoví konkrétní věková hranice a termíny, do kdy se budou muset jednotlivé služby novým pravidlům přizpůsobit.
Otázkou je také to, jak budou tato nová pravidla vymáhána. Podobná omezení už zavedla například Austrálie, ani tam se ale nepodařilo zcela zabránit tomu, aby se někteří nezletilí na sociální sítě dostali. Evropská unie tak bude muset vyřešit nejen samotnou věkovou hranici, ale také způsob jejího ověřování, aniž by zbytečně zasahovala do soukromí uživatelů.
Zdroj: neowin.net
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