Youtube testuje omezení notifikací u uživatelů, kteří nejsou aktivní

Youtube patří mezi populární služby a současně se jedná o jednu z důležitých platforem pro zveřejňování video obsahu na internetu. Kolem všeho se točí i velký byznys, přičemž existují Youtube kanály s obrovskou produkcí, kde se na obsahu podílí desítky až stovky lidí, a to klidně jen u jednoho kanálu. Ty nejaktivnější produkce mohou vytvořit tolik obsahu, že to může zahlcovat samotné diváky, tedy spíše odběratele. Proto se nyní testuje jedno podstatnější omezení.
Všechno a současně nic
Že se uživatel přihlásí k odběru, ještě neznamená, že bude dostávat upozornění na nový obsah. K tomu je potřeba udělat ještě jeden krok – nastavení oznámení. Nabízí se tři varianta, kde si lze zvolit, že nebudete nic dostávat, budou personalizované nebo budete dostávat vše. Youtube se nyní v rámci experimentu zaměřil na variantu Vše.
Nově omezí množství push notifikací právě u této verze, pokud uživatel nebude aktivní. Pokud uživatel v poslední době jen pasivně přijímá oznámení a nekliká na ně, nesleduje videa a podobně, tak Youtube omezí push notifikace. Samotná oznámení budou v aplikaci, všechna videa budou přístupná, jen tedy aplikace nebude upozorňovat na novinky skrze notifikace.
Youtube vysvětluje, že tato funkce vzniká zejména kvůli tomu, že někteří uživatelé jsou natolik přehlcení obsahem, že nakonec nejdou na konkrétní Youtube kanál a nezmění nastavení, spíše vypnou notifikace u celé aplikace jako takové. Nový experiment chce toto právě otestovat, jestli to nebude lepší cesta.
Současně Youtube dodává, že experiment se nebude týkat menších Yuutube kanálů a také těch, které nevydávají mnoho obsahu na pravidelné bázi.
